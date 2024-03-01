Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Από τραύμα στο κεφάλι πέθανε το βράδυ της Κυριακής το μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας Τομ Κίνγκστον, με ένα πιστόλι να βρίσκεται κοντά στο πτώμα του.

Η ανακοίνωση του θανάτου του 45χρονου χρηματιστή, συζύγου της 42χρονης δεύτερης ξαδέρφης του βασιλιά Καρόλου λαίδης Γκαμπριέλα, έγινε λίγο μετά από το μνημόσυνο στο Ουίνδσορ για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο την περασμένη Τρίτη.

Η αστυνομία είχε πει πως ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

Αυτό επαναλήφθηκε κατά τη σημερινή έναρξη της ιατροδικαστικής διαδικασίας, με την επικεφαλής ιατροδικαστή Κέιτι Σκέρετ να αποκαλύπτει πάντως τις απρόσμενες συνθήκες θανάτου, που παραπέμπουν πιθανώς σε αυτοκτονία.

Όπως είπε η ιατροδικαστής, «ο κ. Κίνγκστον επισκεπτόταν το σπίτι των γονιών του στα Κότσγουολντς. Στις 25 Φεβρουαρίου συνέφαγε με τους γονείς του.

Ο πατέρας του πήγε έξω για να βγάλει βόλτα τα σκυλιά. Με την επιστροφή του ο κ. Κίνγκστον δεν ήταν στο σπίτι και μετά από περίπου 30 λεπτά η μητέρα του πήγε να τον ψάξει. Ο πατέρας του παραβίασε την πόρτα ενός κλειδωμένου εξωτερικού κτιρίου όταν δεν έλαβε απάντηση. Βρήκε τον κ. Κίνγκστον νεκρό με ένα συντριπτικό τραύμα στο κεφάλι. Ένα όπλο ήταν παρόν στη σκηνή. Κλήθηκαν οι υπηρεσίες άμεσης δράσης. Η αστυνομία έχει κρίνει πως ο θάνατος δεν επήλθε υπό ύποπτες συνθήκες».

Οι γονείς της λαίδης Γκαμπριέλα πρίγκιπας και πριγκίπισσα Μάικλ του Κεντ παρέστησαν στο μνημόσυνο της Τρίτης για τον Κωνσταντίνο, λίγο δηλαδή πριν γίνει γνωστή η είδηση.

Ο Τομ Κίνγκστον ήταν επίσης στενός φίλος εδώ και χρόνια της αδερφής της Κέιτ Μίντλετον, Πίπα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.