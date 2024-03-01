Επίδειξη δύναμης από τη Μόσχα. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή πως διενήργησε επιτυχημένη δοκιμή πυρηνικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

«Στο Κρατικό Δοκιμαστικό Κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ, το πλήρωμα της πυραυλικής δύναμης Yoshkar-Ola πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκτόξευση μάχης ενός κινητού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου στερεού καυσίμου PGRK Yars εξοπλισμένου με πολλαπλή κεφαλή» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

❗️🇷🇺🚀 Минобороны РФ сообщило об учебно-боевом пуске ракеты ПГРК "Ярс".



Ракета была запущена с космодрома в Плесецке. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. pic.twitter.com/9za4qPCL1P — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) March 1, 2024



Εκπαιδευτικές μάχιμες μονάδες έφτασαν στην καθορισμένη περιοχή στο πεδίο εκπαίδευσης Kura στη χερσόνησο Καμτσάτκα.



Σκοπός της εκτόξευσης ήταν να επιβεβαιωθούν τα τακτικά, τεχνικά και πτητικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πυραυλικού συστήματος (…)



Όλες οι εργασίες που είχαν ανατεθεί ολοκληρώθηκαν πλήρως» καταλήγει η ρωσική ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

