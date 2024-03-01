Παλαιστινιακές παρατάξεις περιλαμβανομένων των αντιπάλων Χαμάς και Φάταχ ανακοίνωσαν σήμερα την πρόθεσή τους να δρομολογήσουν συνομιλίες προκειμένου να "ενώσουν" τη φωνή τους υπό το λάβαρο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την επομένη της συνάντησής τους στη Μόσχα.

Η Ρωσία υποδέχθηκε χθες, Πέμπτη, στη Μόσχα τους ηγέτες της Χαμάς, του Ισλαμικού Τζιχάντ, της Φάταχ και άλλων παλαιστινιακών κινημάτων για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα όπου αντιπαρατίθενται από τις 7 Οκτωβρίου το Ισραήλ και η Χαμάς, και για την περίοδο μετά τον πόλεμο.

Λίγο πριν από τη συνάντηση αυτή στη Μόσχα, η κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής υπό τη Φάταχ που εδρεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη υπέβαλε την παραίτησή της, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών από προσωπικότητες διαφόρων τάσεων μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Οι τρέχουσες συνομιλίες αραβικών χωρών και δυτικών δυνάμεων υποδεικνύουν την τοποθέτηση, μετά τον πόλεμο, μιας μεταρρυθμισμένης παλαιστινιακής ηγεσίας που θα αναλάβει την ευθύνη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

Κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα, οι παλαιστινιακές παρατάξεις συμφώνησαν "σε έναν επερχόμενο διάλογο προκειμένου να επιτευχθεί συνολική εθνική ενότητα που θα περιλαμβάνει όλες τις παλαιστινιακές δυνάμεις και παρατάξεις στο πλαίσιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης", σύμφωνα με το κείμενο της κοινής διακήρυξής τους.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρούνται "τρομοκρατικές οργανώσεις" από πολλές δυτικές χώρες, όμως η ΟΑΠ αναγνωρίζεται διεθνώς ως εκπρόσωπος των Παλαιστινίων των παλαιστινιακών εδαφών και της διασποράς.

Τα τελευταία χρόνια, συζητήσεις με σκοπό την ενσωμάτωση της Χαμάς, στις οποίες η ίδια δεν συμμετείχε, στο πλαίσιο της ΟΑΠ, είχαν όλες αποτύχει.

Στις "εποικοδομητικές" συζητήσεις τους, οι παρατάξεις αυτές συμφώνησαν επίσης σε έναν αριθμό σημείων όπως η "αποχώρηση" των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και η "ανοικοδόμηση" μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Τα τελευταία χρόνια η Μόσχα πασχίζει να διατηρήσει καλές σχέσεις με όλα τα μέρη της ισραηλινοπαλαστινιακής σύγκρουσης, περιλαμβανομένων της Φατάχ και της Χαμάς, όμως οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν ενταθεί πρόσφατα λόγω της επίθεσής του στη Γάζα και της σφοδρής εναντίωσής του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

