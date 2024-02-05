Απεργία του προσωπικού της Lufthansa την Τετάρτη - Χάος στα γερμανικά αεροδρόμια

Το προσωπικό εδάφους στη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa θα απεργήσει την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο Verdi, στην πιο πρόσφατη κινητοποίηση που πλήττει τον τομέα των μεταφορών στη Γερμανία καθώς οι εργαζόμενοι ζητούν μισθολογικές αυξήσεις.

Η απεργία προγραμματίζεται να αρχίσει την Τετάρτη στις 04:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) και να διαρκέσει ως τις 07:10 τοπική ώρα (08:10 ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη "για την αύξηση των πιέσεων" προς την διεύθυνση, αναφέρει το συνδικάτο στην ανακοίνωσή του.

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Αμβούργου, του Βερολίνου και του Ντίσελντορφ.

Εκπρόσωπος της Lufthansa δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να διευκρινιστεί πόσες πτήσεις θα ακυρωθούν, καθώς η αεροπορική εταιρεία καταρτίζει χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης, εξετάζοντας τις 3.000 ημερήσιες πτήσεις στις οποίες μπορεί δυνάμει να έχει αντίκτυπο η απεργία.

"Φυσικά θα είναι πολλές", σημείωσε.

Οι υπηρεσίες εδάφους είναι ένας από τους διάφορους κλάδους της Lufthansa που διαπραγματεύονται επί του παρόντος συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Στις διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις του προσωπικού εδάφους, το Verdi ζητεί αύξηση μισθών 12,5% για 25.000 εργαζόμενους, ή τουλάχιστον 500 ευρώ επιπλέον μηνιαίως για περίοδο 12 μηνών, συν μια εφάπαξ πληρωμή 3.000 ευρώ για την αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Το συνδικάτο επιχειρηματολογεί ότι το αίτημα για μισθολογική αύξηση στηρίζεται στο υψηλότερο κόστος διαβίωσης και στον μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Το προσωπικό εδάφους της Lufthansa είχε προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση τον Ιούλιο του 2022 κατά τον πιο πρόσφατο γύρο διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στα αεροπορικά ταξίδια.

Έκτοτε, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει πληγεί από αριθμό απεργιακών κινητοποιήσεων σε πανεθνικό επίπεδο που έχουν επηρεάσει τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις όπως και αυτές με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

