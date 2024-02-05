Στους 360 Ισραηλινούς που έχασαν τη ζωή τους στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, αναφέρθηκε σε ομιλία του στα βραβεία Grammy ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, Χάρβει Μέισον Τζούνιορ, κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση για ειρήνη και ενότητα.

«Η μουσική πρέπει να είναι πάντα ο ασφαλής μας χώρος. Όταν αυτό παραβιάζεται, χτυπά τον πυρήνα αυτού που είμαστε. Το νιώσαμε αυτό στο Bataclan music hall στο Παρίσι. Το νιώσαμε στο Manchester Arena, στην Αγγλία. Το νιώσαμε στο μουσικό φεστιβάλ Route 91 στο Λας Βέγκας. Και στις 7 Οκτωβρίου, το νιώσαμε πάλι όταν ακούσαμε τα τραγικά νέα από το μουσικό φεστιβάλ Supernova, ότι πάνω από 360 μουσικόφιλοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 40 απήχθησαν», είπε στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Χάρβει Μέισον.

“Music must always be our safe space. When that is violated it strikes at the very core of who we are.” Pitch perfect tribute to the Nova festival victims of Hamas. This is what terrorists do. They want to kill bodies and spirit. Safety and joy. They cannot win. #Grammys pic.twitter.com/CDzbfkDfbC — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) February 5, 2024

«Αυτή η μέρα και όλες οι τραγικές μέρες που ακολούθησαν ήταν απαίσιες για τον κόσμο καθώς θρηνούμε την απώλεια όλων των αθώων ζωών», συνέχισε.

«Ζούμε σε έναν κόσμο που χωρίζεται από τόσα πολλά… Η μουσική πρέπει να παραμείνει το κοινό έδαφος στο οποίο στεκόμαστε όλοι, με ειρήνη και αρμονία», συνέχισε και έδειξε ένα κουαρτέτο εγχόρδων με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μουσικούς που έπαιζαν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.