Πακιστάν: Δέκα αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση στο τμήμα τους

Τουλάχιστον δέκα αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσαν δεκάδες ένοπλοι εναντίον του τμήματός τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ανώτερος αξιωματικός. Η επίθεση είχε στόχο το αστυνομικό τμήμα της Τσοντουάν, στην περιφέρεια Ντέρα Ισμαήλ Χαν.

«Πάνω από 30 τρομοκράτες εξαπέλυσαν επίθεση από τρεις κατευθύνσεις» και οι «ανταλλαγές πυρών» διήρκεσαν «πάνω από δυόμισι ώρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχτάρ Χαγιάτ Γκανταπούρ, επικεφαλής της πακιστανικής αστυνομίας στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Το Πακιστάν είναι αντιμέτωπο με αναζωπύρωση της βίας των ισλαμιστών εξτρεμιστών, ειδικά των επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, από το 2022, όταν κατέρρευσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις αρχές και το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Η σημερινή επίθεση άρχισε στις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Οι δράστες αρχικά έβαλαν στο στόχαστρο φρουρούς με πυρά ελεύθερων σκοπευτών προτού εξαπολύσουν έφοδο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων χειροβομβίδες. Η επίθεση διαπράχθηκε λίγα 24ωρα προτού διεξαχθούν εκλογές στο Πακιστάν, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

