Με χειροπέδες συνοδεία της αστυνομίας απομακρύνθηκε από τον χώρο των βραβείων Grammy ο ράπερ Killer Mike αφού προηγουμένως είχε βραβευτεί με τρία από τα μεγαλύτερα βραβεία της μουσικής βιομηχανίας για τη ραπ μουσική.

Ειδικότερα, η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα ενώ βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους αστυνομικούς να συνοδεύουν τον ράπερ, με χειροπέδες στα χέρια πίσω από την πλάτη του, μέσα από την αίθουσα του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες.

Το Hollywood Reporter, που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας της Arena, ανέφερε ότι ο Killer Mike κρατήθηκε για μια απροσδιόριστη κατηγορία που αφορά σε πλημμέλημα και δεν σχετίζεται με τα βραβεία Grammy.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Killer Mike και οι συνεργάτες του κέρδισαν το Grammy για το καλύτερο ραπ τραγούδι και την καλύτερη ερμηνεία ραπ για το "Scientists & Engineers", αλλά και για το καλύτερο ραπ άλμπουμ για το "Michael".

Γεννημένος Michael Render, ο Killer Mike είναι επίσης γνωστός για τον κοινωνικό ακτιβισμό σε θέματα όπως ο ρατσισμός και η αστυνομική βία.



