Ακινητοποιημένα είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες τα τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς σε περισσότερες από 80 πόλεις της Γερμανίας, λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di, στο περιθώριο των εν εξελίξει συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, στο μετρό και στο τραμ σε 15 από τα 16 κρατίδια (εκτός Βαυαρίας, όπου η συλλογική σύμβαση ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και βρίσκεται ακόμη σε ισχύ) διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις 2,80 ευρώ/ώρα στις αποδοχές, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και περισσότερες ημέρες διακοπών.

Εργαζόμενοι και μαθητές έπρεπε σήμερα να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ενώ εκτάκτως επιτράπηκε η τηλεργασία και η παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Η διάρκεια των κινητοποιήσεων και τα αιτήματα διαφέρουν σε κάθε κρατίδιο, όπου τα συνδικάτα διαπραγματεύονται με τις τοπικές κυβερνήσεις. Σφοδρότερα πάντως πλήττεται η Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, κρατίδιο στο οποίο εργάζεται το ένα τρίτο των συνολικά 90.000 απασχολούμενων στον κλάδο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Βραδεμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, στην Σαξονία και στο Ζάαρλαντ, όπου οι κινητοποιήσεις θα λήξουν τα μεσάνυχτα. Απαιτούνται ωστόσο τουλάχιστον 3-4 ώρες μετά τη λήξη της απεργίας προκειμένου να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των μέσων.

Οι απεργίες στα ΜΜΜ υποστηρίζονται από την οργάνωση για το κλίμα «Παρασκευές για το Μέλλον», καθώς η Ver.di τονίζει ότι ζητά καλύτερες συνθήκες στον κλάδο, προκειμένου οι δημόσιες συγκοινωνίες να καταστούν ελκυστικότερες ως εναλλακτική στην χρήση των αυτοκινήτων. «Εμείς ως κλιματικό κίνημα μπορούμε φυσικά να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι στις μεταφορές και ότι επιτέλους θα περιοριστούν οι εκπομπές καυσαερίων. Αλλά τελικά τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν αγνοούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι», δήλωσε η ακτιβίστρια Λουίζα Νοϊμπάουερ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Την αλληλεγγύη τους προς τους απεργούς εξέφρασαν και οι Πράσινοι. «Αυτοί είναι οι καθημερινοί ήρωες του κλίματος. Με τη δουλειά τους διασφαλίζουν καθημερινά ότι εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία μετακινούνται με τρόπο φιλικό για το κλίμα και σε προσιτές τιμές. Για αυτό και είναι σημαντική η δέσμευση για καλές συνθήκες εργασίας», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Καταρίνα Ντρέγκε.

H Ver.di. προκήρυξε ακόμη για σήμερα απεργία και για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου από το πρωί δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Η κατάσταση είναι μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυμένη, μετά και την χθεσινή απεργία των εργαζομένων στην ασφάλεια των αεροδρομίων, στη διάρκεια της οποίας ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις και κυρίως απογειώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

