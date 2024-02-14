ΟΗΕ: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα μπορεί να οδηγήσουν σε σφαγή στη Γάζα

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα "μπορεί να οδηγήσουν σε σφαγή στη Γάζα", προειδοποίησε ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Μάρτιν Γκρίφιθς καλώντας το Ισραήλ να "μην συνεχίσει να αγνοεί" τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας.

"Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας -- πολύ περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι -- συνωστίζονται στη Ράφα, βλέποντας τον θάνατο να έρχεται: έχουν ελάχιστο φαγητό, ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, δεν έχουν πουθενά να κοιμηθούν, κανένα ασφαλές μέρος", σχολίασε σε ανακοίνωση, περιγράφοντας μια "επίθεση αδιανόητη ως προς την ένταση, τη βαρβαρότητα και την κλίμακα".

"Το λέω εδώ και εβδομάδες ότι η ανταπόκρισή μας στον ανθρωπιστικό τομέα έχει καταρρεύσει. Σημαίνω συναγερμό για άλλη μια φορά: οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σφαγή στη Γάζα. Θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν στην άβυσσο τις ήδη εύθραυστες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις", πρόσθεσε.

"Δεν έχουμε ούτε τις εγγυήσεις ασφαλείας, ούτε τις προμήθειες για εφοδιασμό, ούτε το προσωπικό που είναι απαραίτητο για να συνεχίσουμε αυτές τις επιχειρήσεις".

"Η διεθνής κοινότητα έχει προειδοποιήσει για τις επικίνδυνες συνέπειες οποιασδήποτε χερσαίας εισβολής στη Ράφα. Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί αυτές τις εκκλήσεις", τόνισε. "Η ιστορία δεν θα είναι επιεικής. Ο πόλεμος αυτός πρέπει να σταματήσει".

Πάνω από το ήμισυ των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων της Γάζας έχουν καταφύγει στη Ράφα, πολλοί από τους οποίους είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα με την Αίγυπτο και ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές.

Οι συνομιλίες στις οποίες μετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και το Κατάρ για εκεχειρία στη Γάζα ολοκληρώθηκαν σήμερα χωρίς να υπάρξει πρόοδος, κι ενώ αυξάνονται οι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην προγραμματισμένη επίθεσή του στη Ράφα.

"Ελπίζω ειλικρινά οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και κάποια μορφή παύσης των εχθροπραξιών θα είναι επιτυχείς, για να αποτραπεί μια ευρείας κλίμακας επίθεση στη Ράφα", δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. "Αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

