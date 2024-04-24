Οργή επικρατεί στη Μόσχα για την αμερικανική βοήθεια – «ανάσα» στο Κίεβο. Ο Ρώσος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Ανατόλι Αντόνοφ απείλησε την Τετάρτη ότι όλος ο εξοπλισμός και τα όπλα που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία «θα καούν» από τον ρωσικό στρατό.



«Οι στρατιωτικές προμήθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των δορυφόρων τους καίγονται, καίγονται και θα συνεχίσουν να καίγονται από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ρωσικός λαός είναι πλήρως ενωμένος γύρω από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και τον στρατό και το ναυτικό μας. Η αιτία είναι δίκαιη… Όλοι οι στόχοι και οι στόχοι της ‘’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’ θα επιτευχθούν», υποστήριξε ο διπλωμάτης στους δημοσιογράφους.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε το νομοσχέδιο για την εθνική ασφάλεια που περιλαμβάνει βοήθεια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον έστειλε κρυφά πυραύλους ATACMS στο Κίεβο.

Η αμερικανική βοήθεια θα κρατήσει την Ουκρανία «μέσα» στον πόλεμο. Η νίκη είναι διαφορετικό ζήτημα σχολιάζει το Associated Press.

