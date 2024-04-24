Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει τον τρίτο χρόνο, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια αναμένεται σε πρώτη φάση να είναι καθοριστική για την επιβίωση των ουκρανικών δυνάμεων, με τη νίκη, ωστόσο, να παραμένει ένα δύσκολο εγχείρημα που εξαρτάται ακόμα από πολλούς παράγοντες, αναφέρει σε ανάλυσή του το Associated press.



Τα όπλα και τα πυρομαχικά που προβλέπει η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια των 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να επιβραδύνει την πρόοδο του ρωσικού στρατού και να μειώσει τις επιθέσεις του στα στρατεύματα και τους πολίτες. Παράλληλα, η Ουκρανία θα κερδίσει χρόνο ώστε να προχωρήσει σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με σκοπό να ανακτήσει τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Με τη βοήθεια η Ουκρανία παραμένει στον πόλεμο

Σύμφωνα με τον Μάικλ Κλαρκ, επισκέπτη καθηγητή σε πολεμικές σπουδές στο King's College του Λονδίνου, η βοήθεια πρωτίστως θα βοηθήσει την Ουκρανία να παραμείνει εντός του πολέμου και να μην ηττηθεί ολοσχερώς.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το πακέτο το Σάββατο μετά από μήνες καθυστερήσεων λόγω διαφωνιών από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνών που πρότασσαν ως επιχείρημα την ανησυχία τους για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Γερουσία την Τρίτη και αναμένεται πλέον να υπογραφεί την Τετάρτη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική και νότια Ουκρανία, όπου ο αριθμητικά μεγαλύτερος στρατός της Ρωσίας καταλαμβάνει σιγά-σιγά εδάφη εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν εξαντληθεί λόγω των στρατιωτικών ελλείψεων.

Η έγκριση της βοήθειας θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αντλήσει πυρομαχικά πυροβολικού από τα αποθέματα ενώ θα λάβει περισσότερο εξοπλισμό από αμερικανικά αποθέματα στην Πολωνία και τη Γερμανία και αργότερα από τις ΗΠΑ.

Οι πρώτες αποστολές αναμένεται να φτάσουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Ντέιβιντ Αραχαμία, βουλευτής του κόμματος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

Μία πιο απαισιόδοξη άποψη, ωστόσο, εκφράζει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Βαντίμ Ιβτσένκο, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Άμυνας και Πληροφοριών του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος αναφέρει ότι οι υλικοτεχνικές προκλήσεις και η γραφειοκρατία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις αποστολές στην Ουκρανία κατά δύο έως τρεις μήνες ενώ θα χρειαστεί ακόμη περισσότερος χρόνος μέχρι να φτάσουν στην πρώτη γραμμή.

Ενώ οι λεπτομέρειες των αποστολών είναι απόρρητες, η Ουκρανία έχει άμεση ανάγκη από βλήματα πυροβολικού προκειμένου να εμποδίσει τα ρωσικά στρατεύματα να προχωρήσουν, αλλά και από αντιαεροπορικούς πυραύλους για την προστασία ανθρώπων και υποδομών από πυραύλους, drones και βόμβες.

Αυτό που έρχεται πρώτο δεν είναι πάντα αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι διοικητές της πρώτης γραμμής, είπε ο Αραχαμία, ο Ουκρανός βουλευτής καθώς όπως τονίζει ακόμη και ένας στρατιωτικός γίγαντας όπως οι ΗΠΑ δεν έχει αποθέματα από όλο τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Μάχη με τον χρόνο

Η πρόοδος της Ουκρανίας στο πεδίο της εξακολουθεί να εξαρτάται από το κατά πόσο γρήγορα θα παραλάβει τη δυτική βοήθεια.

Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν εξαντληθεί από τα δύο χρόνια πολέμου και καμία από τις δύο δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση μέχρι το επόμενο έτος, ικανή να αποφέρει μεγάλα στρατηγικά κέρδη.

Ωστόσο, η Ρωσία πιέζει προς τα εμπρός σε πολλά σημεία κατά μήκος του μετώπου, μήκους 1.000 χιλιομέτρων, χρησιμοποιώντας τανκς, στρατεύματα πεζικού και βόμβες ολίσθησης που καθοδηγεί δορυφορικά για να χτυπήσει τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Ρωσία χτυπά επίσης εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και σφυροκοπά τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο , η οποία απέχει μόνο 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, ο Ιβτσένκο αναφέρει ότι στόχος για τις δυνάμεις της Ουκρανίας τώρα είναι να «κρατήσουν τη γραμμή» έως ότου φθάσει το μεγαλύτερο μέρος των νέων προμηθειών μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, μπορούν να επικεντρωθούν στην προσπάθεια ανακατάληψης εδαφών που χάθηκαν πρόσφατα στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία πιο επιθετική κίνηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση τοποθετείται χρονικά προς το τέλος του καλοκαιριού.

Ορισμένοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αμφιβάλλουν ότι η Ουκρανία έχει τους πόρους για να πραγματοποιήσει σύντομα ακόμη και μικρές επιθέσεις.

Ο Μάθιου Σάβιλ, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών στο Royal United Services Institute, πιστεύει ότι η αμερικανική χρηματοδότηση θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της θέσης της Ουκρανίας για φέτος, αλλά θα μπορέσει να προχωρήσει σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 2025.

Στο καλύτερο σενάριο για την Ουκρανία, η αμερικανική βοήθεια θα δώσει στους διοικητές χρόνο να αναδιοργανώσουν και να εκπαιδεύσουν τον στρατό της, εφαρμόζοντας την εμπειρία από την αποτυχημένη επίθεση το καλοκαίρι του 2023. Μπορεί επίσης να κινητοποιήσει τους συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη να αυξήσουν τη βοήθεια.

«Επομένως, αυτό δεν αφορούσε την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό επηρέασε πραγματικά ολόκληρο τον συνασπισμό των 51 χωρών μας», δήλωσε ο Αμερικανός βουλευτής Μπιλ Κίτινγκ, ένας Δημοκρατικός που επισκέφθηκε το Κίεβο τη Δευτέρα ως μέλος μιας τετραμελούς αντιπροσωπείας του Κογκρέσου.

Ο Ζελένσκι επιμένει ότι ο πολεμικός στόχος της Ουκρανίας είναι να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, που προσάρτησε το Κίεβο παράνομα το 2014. Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει τελικά μέσω διαπραγματεύσεων, όπως πιστεύουν πολλοί ειδικοί, η Ουκρανία θέλει να προσέλθει στις συζητήσεις από πιο ισχυρή θέση.

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν την έκβαση του πολέμου

Ό,τι κι αν συμβεί στο πεδίο της μάχης, η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεταβλητές πέρα από τον έλεγχό της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο εντός ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Παράλληλα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών υπάρχουν ηγέτες που αντιτάσσονται στον εξοπλισμό της Ουκρανίας όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία προκειμένου να κερδίσει τον πόλεμο αναφέρει ότι χρειάζεται πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για επιχειρήσεις που ενδέχεται να αλλάξουν το παιχνίδι, όπως είναι η αποκοπή της κατεχόμενης Κριμαίας, όπου εδρεύει ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

Ειδικότερα, ζητάει μεγαλύτερου βεληνεκούς τακτικούς πυραύλους του Στρατού, γνωστοί ως ATACM, από τις ΗΠΑ και πυραύλους κρουζ Taurus από τη Γερμανία. Και οι δύο κυβερνήσεις αντιστέκονται στις εκκλήσεις του Κιέβου για αποστολή επειδή είναι σε θέση να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Το νέο νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να στείλει στην Ουκρανία τα ATACMS μεγαλύτερης εμβέλειας, περίπου 300 χιλιομέτρων χωρίς ωστόσο να είναι σαφές τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη.

Μερικές φορές, τα όπλα έχουν φτάσει αργά ή καθόλου με τον πρόεδρο Ζελένσκι να επισημαίνει πρόσφατα ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να περιμένει τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που της είχαν υποσχεθεί πριν από ένα χρόνο.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία χρησιμοποιεί το πλεονέκτημά της σε στρατεύματα και όπλα για να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να επιτύχει τα μέγιστα κέρδη πριν φτάσουν οι νέες προμήθειες της Ουκρανίας.

Για εβδομάδες πλήττει τη μικρή ανατολική πόλη Chasiv Yar , στην οποία έχε υποστεί μεγάλες απώλειες, καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, 900 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται την ημέρα στον πόλεμο.

Η κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης θα επέτρεπε στον ρωσικό στρατό να κινηθεί προς το Σλόβιανσκ και το Κραματόρσκ, βασικές πόλεις που ελέγχει η Ουκρανία στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και αυτή η εξέλιξη θα αποτελούσε μια σημαντική νίκη για τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν,

Παράλληλα, η ρωσική πίεση δεν αποσκοπεί απλώς στην απόκτηση εδαφών, αλλά στην υπονόμευση του Ζελένσκι και στην ενίσχυση των επικριτών του που ασκούν κριτική στο πολεμικό σχέδιο του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ο Κλαρκ από το King's College του Λονδίνου.

Πηγή: skai.gr

