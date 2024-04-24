Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επικύρωσε σήμερα τον νόμο με τον οποίο θα χορηγηθεί βοήθεια ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία για τον πόλεμό της με τη Ρωσία, η έγκριση του οποίου από το Κογκρέσο σηματοδότησε μια σπάνια διακομματική νίκη για τον ίδιο και τον τερματισμό της πολύμηνης αντιπαράθεσής του με τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο νόμος αυτός «παρέχει ζωτικής σημασίας στήριξη στους εταίρους της Αμερικής, ώστε να αμυνθούν απέναντι στις απειλές για την εθνική τους κυριαρχία», σημείωσε ο Μπάιντεν, ανακοινώνοντας ότι το στρατιωτικό υλικό θα σταλεί στην Ουκρανία «εντός των προσεχών ωρών».

Ο νόμος προβλέπει τη χορήγηση 61 δισεκ. δολαρίων σε βοήθεια στην Ουκρανία, άλλων 26 δισεκ. στο Ισραήλ, 1 δισεκ. σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και 8 δισεκ. δολάρια για να αντισταθμιστεί η στρατιωτική ισχύς της Κίνας.

BREAKING: Pres. Biden said Wednesday that the U.S. will begin sending equipment to Ukraine within "a few hours."



Read more: https://t.co/tmSOxIXFgr pic.twitter.com/w820ugje5T — ABC News (@ABC) April 24, 2024

Τα κείμενα που ενέκρινε το Κογκρέσο «θα καταστήσουν πιο ασφαλή την Αμερική και τον κόσμο», είπε ο Μπάιντεν. «Πρόκειται για μια επένδυση στη δική μας ασφάλεια», πρόσθεσε. «Δεν θα υποκλιθούμε σε κανέναν. Σε κανέναν. Και σίγουρα όχι στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν εγκαταλείπουμε τους συμμάχους μας, τους στηρίζουμε. Δεν αφήνουμε τους τυράννους να κερδίσουν, τους αντιστεκόμαστε. Δεν παρακολουθούμε ως θεατές τις εξελίξεις στον κόσμο, εμείς τις διαμορφώνουμε (…) Αυτό σημαίνει να είσαι παγκόσμια υπερδύναμη», τόνισε.

Αναφερόμενος στον στρατό της Ουκρανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι «μια μαχόμενη δύναμη με τη θέληση και την ικανότητα να νικήσει» τον πόλεμο, ενώ κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνους που πρόσκεινται στον Ντόναλντ Τραμπ ότι μπλόκαραν τη βοήθεια αυτήν. Ευχαρίστησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων επειδή συνέβαλε στην προώθηση του νομοσχεδίου, σημειώνοντας όμως ότι θα έπρεπε να περιληφθεί σε αυτό και το θέμα της χρηματοδότησης για την ασφάλεια των συνόρων.

Για το Ισραήλ, ο Μπάιντεν είπε ότι η ασφάλειά του είναι «κρίσιμης σημασίας». Κάλεσε όμως ταυτόχρονα τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στους Παλαιστίνιους της Γάζας χωρίς καθυστερήσεις. «Θα εγγυηθούμε και θα παραδώσουμε αμέσως αυτή τη βοήθεια, όπως τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και πόσιμο νερό», είπε, κάνοντας λόγο για έναν πληθυσμό που «υποφέρει σκληρά» απέναντι στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε επίσης ένα άλλο νομοσχέδιο, που απαγορεύει την εφαρμογή TikTok εάν η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η κινεζική ByteDance, δεν πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στις ΗΠΑ μέσα στους επόμενους 9 έως 12 μήνες. Η πλατφόρμα αυτή είναι πολύ δημοφιλής στους νεαρούς Αμερικανούς αριστερών τάσεων, μιας πληθυσμιακής ομάδας που θεωρείται «κλειδί» για την επανεκλογή του Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος του TikTok Σου Ζι Τσέου, αμέσως μετά την υπογραφή του νόμου από τον Μπάιντεν, δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν πάει πουθενά» καθώς πιστεύει ότι θα δικαιωθεί στα δικαστήρια και θα μπλοκάρει την εφαρμογή του νόμου.

«Να είστε βέβαιοι, δεν πάμε πουθενά», είπε στο βίντεο που ανάρτησε. «Τα γεγονότα και το Σύνταγμα είναι με το μέρος μας και αναμένουμε ότι θα επικρατήσουν ξανά», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

