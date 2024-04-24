Οι μετακινήσεις μας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν. «Πρεμιέρα» σήμερα για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω των ενεργοποιημένων συσκευών (smartphone, smartwatch) στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ενώ έως τα τέλη του χρόνου θα είναι διαθέσιμο για τους επιβάτες, σε όλα τα ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ).

Τη νέα εφαρμογή παρουσίασαν, σήμερα, σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γιώργος Αγραφιώτης και η γενική διευθύντρια Ελλάδας, Ισραήλ, Μάλτας και Κύπρου για τη Visa Sevi Vassileva και ο γενικός διευθυντής της NBG Pay, Χριστόφορος Χατζόπουλος.



Η εναλλακτική δυνατότητα χρήσης τραπεζικής κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης) για επιβίβαση σε ΜΜΜ, πέραν του κλασικού εισιτηρίου, σηματοδοτεί την είσοδο των Συγκοινωνιών Αθηνών σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης προς το επιβατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι επιβάτες, εκτός από ATH.ENA Ticket ή ATH.ENA Card, μπορούν από σήμερα, να χρησιμοποιούν τραπεζική κάρτα ή τις κάρτες στις ενεργοποιημένες συσκευές τους (smartphone ή smartwatch) για να επιβιβαστούν σε λεωφορεία των γραμμών Express του ΔΑΑ (Χ93, Χ95, Χ96, Χ97). Οι κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από εξουσιοδοτημένα ιδρύματα συμπεριλαμβάνονται επίσης.

Έτσι, οι επιβάτες που κινούνται από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μπορούν πλέον εναλλακτικά να πληρώνουν το εισιτήριό τους ανέπαφα, περνώντας την τραπεζική τους κάρτα, πάνω από τα επικυρωτικά μηχανήματα λεωφορείων με τη σχετική ένδειξη των ανέπαφων συναλλαγών.

Ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί στα επιλεγμένα λεωφορεία «διαβάζει» την κάρτα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και χρεώνει την αξία της διαδρομής στον λογαριασμό του επιβάτη.

Τα οφέλη για τον επιβάτη

Με την εφαρμογή της χρήσης τραπεζικών καρτών για την επιβίβαση στα ΜΜΜ, το επιβατικό κοινό δεν θα χρειάζεται:

Να προμηθευτεί εισιτήριο μέσω των εκδοτηρίων ή των εκδοτικών μηχανημάτων (ΑΜΕΚ).

Να γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξει το κατάλληλο. Το σύστημα στην πλήρη ανάπτυξη του θα χρεώνει στον επιβάτη το πιο οικονομικό προϊόν κομίστρου, με βάση τις μετακινήσεις του. Μια εξαιρετικά χρηστική λειτουργία για τους επιβάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα μετακινήσεων της Αθήνας, όπως οι επισκέπτες από άλλες πόλεις και οι τουρίστες.

Να αναζητήσει σημεία πώλησης ή να περιμένει σε ουρές για την αγορά εισιτηρίου, προκειμένου να μετακινηθεί με τα ΜΜΜ.

Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο σύμβασης με την Hellas Smart Ticket ΑΕ, θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, σε συνεργασία με την LG CNS και με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay, ανέπτυξαν την εφαρμογή του πιλοτικού συστήματος ανέπαφων συναλλαγών στις συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές, με ορίζοντα επέκτασης του έργου στο σύνολο των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, έως τα τέλη του 2024.



Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η Αθήνα εντάσσεται στη λίστα των ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η Μαδρίτη, το Μιλάνο, και το Λονδίνο, που δίνουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετακινούνται με απλό, ασφαλή και άνετο τρόπο, συμβάλλοντας στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ.

Σταϊκούρας: Με τα νέα οχήματα και τις νέες υπηρεσίες αποδεικνύουμε στην πράξη ότι εφαρμόζουμε το πλάνο που έχουμε καταρτίσει

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε ότι «η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί μια από τις δέκα προτεραιότητες που είχαμε θέσει κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης»..



Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, αυτό το έργο:

Προσαρμόζει τις αστικές συγκοινωνίες στη σύγχρονη εποχή, προάγει την έξυπνη κινητικότητα, διευκολύνει τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

Ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση τους από τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, περιορίζει το κόστος μετακινήσεων, και συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων.

Σε πρώτη φάση, το «tap & pay» θα εφαρμοστεί στα οχήματα των γραμμών λεωφορείων Express Αεροδρομίου, ενώ το σύνολο των εφαρμογών θα είναι διαθέσιμο στους επιβάτες έως το τέλος του 2024.



Έως τότε, θα είναι περισσότερο ορατή στους πολίτες η προσπάθεια που καταβάλλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσουν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας τα 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Με τα νέα οχήματα και τις νέες υπηρεσίες αποδεικνύουμε στην πράξη ότι εφαρμόζουμε το πλάνο που έχουμε καταρτίσει. Διαμορφώνουμε, σταδιακά, ένα περιβάλλον βιώσιμων αστικών μετακινήσεων στην πρωτεύουσα, δημιουργώντας υποδομές και αναπτύσσοντας υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τους πολίτες, για πολλά χρόνια στο μέλλον» σημείωσε ο υπουργός.

Η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, τόνισε: «Με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων τους». «Ψηφιοποιούμε» επεσήμανε, χαρακτηριστικά η υφυπουργός, «τις υπηρεσίες και απλουστεύουμε τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών και προγραμματίζουμε την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη σημαντική βελτίωση των μετακινήσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος».

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, τόνισε από πλευράς της: «Οι ανέπαφες πληρωμές διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των τακτικών επιβατών των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας. Ταυτόχρονα, ξεκλειδώνουν τη διαλειτουργικότητα των συγκοινωνιών της Αθήνας με άλλες εφαρμογές κινητικότητας. Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα για συνδυασμένες μετακινήσεις με μέσα και εκτός του ΟΑΣΑ, με ένα ενιαίο κόμιστρο. Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι η αυτόματη επιλογή το φθηνότερου πακέτου κομίστρου από το ίδιο το σύστημα για τον επιβάτη, χωρίς αυτός να χρειάζεται να προπληρώσει μια υπηρεσία που ενδεχομένως τελικά να μη χρησιμοποιήσει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι απαλείφεται ο χρόνος για αναμονή σε ουρές για ανανεώσεις καρτών και έκδοση εισιτηρίων, μειώνεται το κόστος των μετακινήσεών μας και ανοίγουν νέες δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών».

Με τη σειρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης, ανέφερε: «Οι συγκοινωνίες της Αθήνας αλλάζουν. Περνούν σε μια νέα εποχή. Γίνονται πιο ψηφιακές και πιο φιλικές για τον χρήστη, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες που παρέχουν μεγαλύτερη ελευθερία και διευκολύνουν τους επιβάτες. Η μετεξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπερταμείου, που δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος. Σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους προχωράμε στον σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΜ, με στόχο να βελτιώσουμε τη καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουμε τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον αστικές μετακινήσεις».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, είπε μεταξύ άλλων: «Μια πολύ σημαντική σελίδα ανοίγει σήμερα για τις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Δίνεται σε χρήση το πρώτο τμήμα της υλοποίησης του συστήματος ανέπαφων συναλλαγών για κάθε επιβίβαση ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ. Ένα ακόμα βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Με την τεχνολογική αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων του ΟΑΣΑ, βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης εκατομμυρίων συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες για τις μετακινήσεις τους».

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του έργου, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γιώργος Αγραφιώτης, σημείωσε: «Η προσαρμογή και η εξέλιξη είναι ο πυρήνας και η υπεροχή των ΣΔΙΤ έναντι των δημοσίων έργων, σε έργα πολυετούς λειτουργίας και συντήρησης, καθώς υφίστανται διαρκείς βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό, λόγω των διαφορετικών χρονικών και τεχνολογικών συγκυριών. Ξεκινάμε σήμερα πιλοτικά με την γραμμή του αεροδρομίου και μέσα στη χρονιά ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση, επεκτεινόμαστε σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ. Ταυτόχρονα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ολοκλήρωσε την παραγωγή του λογισμικού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου της Θεσσαλονίκης και ξεκινά η εγκατάσταση στα μέσα της συμπρωτεύουσας, λύνοντας με την ίδια αποτελεσματικότητα τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι έτοιμα στην προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του».

H Sevi Vassileva, γενική διευθύντρια Ελλάδας, Ισραήλ, Μάλτας και Κύπρου για τη Visa, έκανε λόγο «για την αρχή μιας διαφορετικής ταξιδιωτικής εμπειρίας στα ΜΜΜ, πιο απλής, πιο γρήγορης και πιο εύκολης για όσους ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται την Αθήνα. Οι ανέπαφες πληρωμές στα ΜΜΜ συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερο αποδοτικών και βιώσιμων πόλεων, ενώ αποτελούν μια απαραίτητη επιλογή για τη δρομολόγηση λύσεων που συνδυάζουν ασφάλεια και άνεση». Μάλιστα ανέφερε πως σε πάνω από 750 έργα αστικής κινητικότητας της Visa παγκοσμίως, παρατηρείται αυξανόμενη και περισσότερο εντατική συμμετοχή, «με τις ανέπαφες πληρωμές να αποτελούν κλειδί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης των ΜΜΜ».

Τέλος, ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, γενικός διευθυντής της NBG Pay, επισήμανε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για την καινοτόμο υπηρεσία που δημιουργεί νέα δεδομένα στην αστική κινητικότητα και αναβάθμιση της λειτουργίας των συγκοινωνιών στη χώρα μας. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις τάσεις στον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών και να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς».

Πηγή: skai.gr

