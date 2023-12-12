Αντιμέτωπος με εσωκομματική ανταρσία για τη Ρουάντα ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Προς ψήφιση στη Βουλή των Κοινοτήτων υποβάλλεται εντός της ημέρας το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ που αφορά την αποστολή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Ρουάντα ώστε να αιτούνται εκεί άσυλο.

Το νομοσχέδιο περί Ασφάλειας της Ρουάντα ορίζει πως η αφρικανική χώρα θεωρείται από το Λονδίνο ασφαλής - και πως η θέση αυτή δεσμεύει μεταξύ άλλων και τα βρετανικά δικαστήρια.

Το νομοσχέδιο προωθήθηκε, παράλληλα με μια νέα συνθήκη μεταξύ Λονδίνου και Κιγκάλι, μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στη βρετανική πρωτεύουσα πως η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα.

Το νομοσχέδιο δέχεται κριτική από αμφότερες τις πτέρυγες του Συντηρητικού Κόμματος.

Η πιο δεξιά πτέρυγα απέρριψε το νομοσχέδιο ως ανεπαρκές, θεωρώντας πως θα έπρεπε να ορίζει την άρση ισχύος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Νομική ομάδα «αστέρων» που συγκροτήθηκε από τις τάξεις των Συντηρητικών βουλευτών αυτής της πτέρυγας αποφάνθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως το νομοσχέδιο δεν αποκλείει όλες τις νομικές οδούς για μεμονωμένες προσφυγές κατά αποστολής αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα.

Κορυφαία στελέχη αυτής της πτέρυγας ζήτησαν «ακύρωση», «εγχείρηση» ή «αντικατάσταση» του νομοσχεδίου.

Αντιθέτως, ως υπερβολικά σκληρό και δυνητικά ενάντιο στις διεθνείς υποχρεώσεις της Βρετανίας χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο βουλευτές της ομάδας του Ενός Έθνους, όπως ονομάζεται ο βασικός πυρήνας των εκπροσώπων της πιο κεντρώας πτέρυγας των Τόρις.

Παρόλα αυτά, ο εκ των κορυφαίων εκπροσώπων της πιο μετριοπαθούς ομάδας των Συντηρητικών βουλευτών Ντέιμιαν Γκριν δήλωσε πως η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της ομάδας του Ενός Έθνους θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο το βράδυ.

Αν, όπως αναμένεται, η αντιπολίτευση ταχθεί σύσσωμη κατά του νομοσχεδίου, ο Ρίσι Σούνακ κινδυνεύει να ηττηθεί εφόσον 29 δικοί του βουλευτές το καταψηφίσουν ή αν σχεδόν 60 αποφασίσουν να απέχουν.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως έχουν επισημάνει πολιτικοί σχολιαστές, στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, η ηγεσία του κ. Σούνακ μπαίνει σε μια επικίνδυνη και απρόβλεπτη περιδίνηση.

Ο ίδιος έχει απορρίψει τον ισχυρισμό πως η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του. Το πρωί της Τρίτης παραθέτει μάλιστα πρόγευμα στην Ντάουνινγκ Στριτ σε ορισμένους από τους διαφωνούντες βουλευτές του σε μια προσπάθεια να τους μεταπείσει.

Την αντίθεσή τους προς το νομοσχέδιο εξέφρασαν με ανοιχτή επιστολή και δεκάδες διασημότητες της Βρετανίας, στο πλαίσιο εκστρατείας της οργάνωσης Μαζί με τους Πρόσφυγες.

Ζητούν κατάργηση του σχεδίου περί Ρουάντα και ένα «δίκαιο καινούριο σχέδιο για τους πρόσφυγες», που θα απέχει από το «ολοένα και λιγότερο στοργικό, χαοτικό και κοστοβόρο» σύστημα της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες και την εξέταση αιτήσεων ασύλου.

Μεταξύ όσων υπογράφουν την επιστολή περιλαμβάνονται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC Γκάρι Λίνεκερ και ο ηθοποιός Μπράιαν Κοξ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.