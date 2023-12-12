Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση του στην εσωκομματική κούρσα των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2024, καθώς τον υποστηρίζει πάνω από το 60% των ψηφοφόρων του κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Ρόιτερς.

Η πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Άιοβα τη 15η Ιανουαρίου.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 61% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων σκοπεύει να ψηφίσει τον μεγιστάνα στις εσωκομματικές ψηφοφορίες κατά πολιτεία, που θα αναδείξουν τον αντίπαλο του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024.

Το προβάδισμα του πρώην προέδρου είναι 50 μονάδες: τόσο ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, όσο και η πρώην κυβερνήτρια της νότιας Καρολίνας και πρεσβεύτρια της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη Νίκι Χέιλι πιστώνονται το 11% των προθέσεων ψήφου όσων δήλωσαν υποστηρικτές του GOP.

Ο επιχειρηματίας Βίβεκ Ραμασουάμι δεν ξεπερνά το 5%, ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι Κρις Κρίστι το 2%, ενώ το 8% του δείγματος δήλωσε αναποφάσιστο.

Οι υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων δεν μοιάζουν να πτοούνται από τη σειρά δικαστικών περιπετειών σε πολιτειακό και σε ομοσπονδιακό επίπεδο με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο κ. Τραμπ. Εξάλλου, δεν υπάρχουν ενδείξεις συσπείρωσης υπέρ κάποιου από τους αντιπάλους του πρώην προέδρου.

Η κυρία Χέιλι αύξησε αρκετά το ποσοστό της από τον Σεπτέμβριο, όταν προηγούμενη δημοσκόπηση του Ipsos για το Ρόιτερς υπέδειξε πως δεν ξεπερνούσε το 4% των προθέσεων ψήφου. Ωστόσο, η διαφορά του κ. Τραμπ από αυτήν και τους υπόλοιπους αντιπάλους του αυξήθηκε, καθώς το δικό του ποσοστό τότε ήταν 51%.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου από την 5η ως την 11η Δεκεμβρίου σε δείγμα 1.689 προσώπων που δήλωσαν υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±3 εκατοστιαίες μονάδες.

Πηγή: skai.gr

