Τα ζώδια για το Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Κριός

Ίσως να αισθανθείτε κάπως άβολα στον εργασιακό σας χώρο, κάτι που θα οφείλεται στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ή οι συνεργάτες. Βρείτε τον τρόπο να συνυπάρξετε αρμονικά μαζί τους, γιατί δεν είναι κατάλληλη η εποχή για αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώστε λίγο χρόνο στα άτομα που σας περιβάλλουν, έστω και αν δεν πρόκειται για άτομα που αισθάνεστε ιδιαίτερα οικεία μαζί τους. Έχουν ανάγκη από τον καλό σας λόγο ή την συμβουλή σας για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες.

Ταύρος

Δεν θα πρέπει να είστε απόλυτοι και μονοκόμματοι με προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον εργασιακό ή οικογενειακό περιβάλλον. Ακούστε προσεκτικά, κατανοήστε, συμβουλευτείτε και δράστε. Σας απασχολεί επίσης η υγεία σας και σας αγχώνει. Πρόκειται άραγε για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα, που έχουν την βάση τους στην κάπως πεσμένη σας ψυχολογία;

Δίδυμοι

Αποβάλετε την μιζέρια και την λύπη από την ζωή σας και βρείτε την ισορροπία. Μοιράστε ισορροπημένα τον χρόνο σας μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας και για την ξεκούραση και εκτόνωση σας. Μια ασχολία που θα σας αποσπάσει την προσοχή από την καθημερινότητα σας θα ήταν εξαιρετικά ευεργετική για σας. Εάν έχει σχέση με την φύση ή τα φυτά ακόμη καλύτερα…

Καρκίνος

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

Λέων

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Παρθένος

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Ζυγός

Η ατμόσφαιρα είναι ηπιότερη σήμερα και οι πιθανότητες να διορθώσετε τις δυσκολίες που προέκυψαν χθες είναι πολλές. Ξεκαθαρίστε τις διαφορές και βάλτε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αν και πολλά πράγματα σας στεναχωρούν, θα μπορέσετε να ταχτοποιήσετε κάπως τα οικονομικά και προσωπικά σας θέματα σήμερα. Κάποιο ηλικιωμένο άτομο θα βοηθήσει τις προσπάθειες σας

Σκορπιός

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Τοξότης

Η μέρα γεννά την απύθμενη επιθυμία να σπάσετε τα δεσμά σας, να απελευθερωθείτε από περιορισμούς και να επαναστατήσετε ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία. Λόγω των βιαστικών σας ενεργειών μπορεί να προκληθούν σοβαρές αναστατώσεις στις ζωές σας. Η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, ειδικά όταν χειρίζεται κανείς βαρύ εξοπλισμό.

Αιγόκερως

Αντλείτε χαρά και καλή διάθεση αναλογιζόμενοι το παρελθόν, γνωρίζετε όμως ότι οι ευκαιρίες για μια νέα ζωή βρίσκονται μπροστά σας. Η μέρα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο έρωτας μπορεί να μπει σήμερα στην ζωή σας, από την δικά σας συμπεριφορά όμως θα εξαρτηθεί εάν θα μείνει ή εάν θα ανοίξει την πόρτα για να αποδράσει την ίδια κιόλας μέρα.

Υδροχόος

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Ιχθείς

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

