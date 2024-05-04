Ντόντσιτς και Ίρβινγκ οδήγησαν τους Μάβερικς στα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας του NBA, με τους δυο τους να αποτελούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ντάλας στο Game 6 των Playoffs κόντρα στους Κλίπερς.

Με τον Σλοβένο να ολοκληρώνει το ματς με doulbe-double (28 πόντοι, 13 ασίστ, 7 ριμπάουντ) και τον Ίρβινγκ να προσθέτει 30 πόντους (οι 28 από αυτούς στο δεύτερο ημίχρονο), 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οι Μάβερικς πανηγύρισαν τη νίκη με 114-101, κάνοντας το 4-2 στη σειρά και κλείνοντας ραντεβού με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τους οποίος θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας.

Οι νικητές έφτιαξαν διψήφιες διαφορές από την πρώτη περίοδο, αλλά είδαν τους Κλίπερς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Λέοναρντ και είχαν για κορυφαίους τους Πάουελ (20π), Τζορτζ (18π. 11 ριμπ) και Ζούμπατς (17π, 11ριμπ), να επιστρέφουν, ισοφαρίζοντας σε 52-52 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, έφτασαν την υπέρ τους διαφορά μέχρι και το +24 (106-82) στην τέταρτη περίοδο, πριν επικρατήσουν με το τελικό 114-101.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-26, 52-52, 87-72, 114-101

