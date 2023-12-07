Υπουργός Παράνομης Μετανάστευσης της Βρετανίας ορίσθηκε ο Μάικλ Τόμλινσον, ενώ υπουργός Νόμιμης Μετανάστευσης ορίσθηκε ο Τομ Πέρσγκλοβ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Οι δύο διορισμοί ακολουθούν την παραίτηση του υπουργού Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ, ο οποίος αποχώρησε λόγω του σχεδίου της κυβέρνησης Σούνακ να συνεργασθεί με την Ρουάντα για την μεταφορά εκεί μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

