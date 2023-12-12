Η 28η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP28), που διεξάγεται στο Ντουμπάι, δεν θα ολοκληρωθεί την ώρα που είχε οριστεί από τον πρόεδρό της, τον σουλτάνο Αλ Τζαμπέρ, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τα ορυκτά καύσιμα παρατείνονται για να ξεπερασθούν οι αντιστάσεις των χωρών που εξάγουν πετρέλαιο.

Ο σουλτάνος Αλ Τζαμπέρ είχε ανακοινώσει στις 6 Δεκεμβρίου πως επιθυμεί «μια εύτακτη λήξη της διάσκεψης την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 11:00 το αργότερο», δηλαδή στις 09:00 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ, η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία της COP28, χωρίς να διευκρινίζεται η ώρα. Ένα νέο σχέδιο συμφωνίας αναμένεται εντός της ημέρας από τους αντιπροσώπους.

Οι περίπου 100 χώρες που τάσσονται υπέρ της εξόδου από τα ορυκτά καύσιμα, μεταξύ των οποίων αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές νησιωτικές χώρες, διαπραγματεύονται στο Ντουμπάι για να επιτύχουν την τελευταία στιγμή μια συμφωνία παρά την αντίθεση του ΟΠΕΚ και της Σαουδικής Αραβίας, όμως τίποτε δεν δείχνει, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι θα καταλήξουν σήμερα σ' ένα συμβιβασμό.

Η ώρα που είχε τεθεί ως όριο από τον σουλτάνο Αλ Τζαμπέρ (09:00 ώρα Ελλάδας) παρήλθε χωρίς συμφωνία, όπως προέβλεπαν πολυάριθμοι διαπραγματεύτές.

Το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας που έβαλε χθες, Δευτέρα, στο τραπέζι ο σουλτάνος Αλ Τζαμπέρ κρίθηκε υπερβολικά ανίσχυρο από τιν Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τα μικρά νησιωτικά κράτη και πολυάριθμες νοτιοαμερικανικές χώρες, για να απαντήσει στην κλιματική κρίση.

Αυτό το έγγραφο των 21 σελίδων άφηνε κάθε περιθώριο στις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού να επιλέξουν τον τρόπο τους για να «μειώσουν» τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς καμιά υποχρέωση.

Επίσης δεν όριζε κανένα κοινό στόχο «εξόδου» από το πετρέλαιο, το αέριο και τον άνθρακα, όπως εντούτοις προέβλεπαν προηγούμενες εκδοχές του εγγράφου.

Το κείμενο είναι «απαράδεκτο» και «υπολείπεται πολύ της απαραίτητης φιλοδοξίας για να παραμείνουν τα νησιά μας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας», κατήγγειλε σήμερα ο Τζόζεφ Σικούλου, υπεύθυνος της μη κυβερνητικής οργάνωσης 350.org για τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Είναι «μια ύβρις γι' αυτούς από εμάς που ήρθαν εδώ για να δώσουν μάχη για την επιβίωσή τους», σύμφωνα με έναν ακτιβιστή.

Οι Ευρωπαίοι συνεδρίασαν σήμερα, όπως και κάθε πρωί, για να συντονισθούν. Διπλωμάτες και υπουργοί ταλαιπωρημένοι από νύχτες χωρίς ύπνο επιδιώκουν να καταστήσουν το κείμενο περισσότερο υποχρεωτικό.

Ένα νέο σχέδιο συμφωνίας εκφράζονται ελπίδες ότι θα προκύψει εντός της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με αντιπροσώπους.

Ωστόσο η ελπίδα να υιοθετηθεί ένα ιστορικό κείμενο το οποίο να καλεί σε έξοδο από το πετρέλαιο, το αέριο και τον άνθρακα ανήμερα της 8ης επετείου της συμφωνίας του Παρισού μοιάζει πλέον πολύ απίθανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

