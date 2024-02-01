Η ρωσική ερευνητική επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η έρευνά της για τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους Il-76 στην περιοχή Μπέλγκοροντ της χώρας την περασμένη εβδομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροπλάνο «καταρρίφθηκε» από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από ένα σύστημα αεράμυνας Patriot, ενοχοποιώντας το Κίεβο.



«Σύμφωνα με το συμπέρασμα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα θραύσματα που κατασχέθηκαν από τον τόπο του συμβάντος… είναι δομικά στοιχεία του αντιαεροπορικού κατευθυνόμενου πυραύλου MIM-104A της συστοιχίας Patriot των ΗΠΑ», ανέφερε μια δήλωση στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

Η δήλωση ανέφερε ότι οι εξετάσεις στο σημείο της συντριβής είχαν αποκαλύψει 116 θραύσματα του σκάφους και μηχανισμούς δύο πυραύλων με «επιγραφές και σημάνσεις» στα αγγλικά 1,8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά και 4,8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της περιοχής.Υποστηρίζεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν ίχνηΟι ουκρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση.Μια μέρα νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το αεροπλάνο «καταρρίφθηκε» από ένα αμερικανικό σύστημα Patriot. Δηλώνοντας ότι η Ρωσία επιμένει να διεξαγάγει διεθνή έρευνα για τη συντριβή, ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι «δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία κατέρριψε το αεροπλάνο».Στις 24 Φεβρουαρίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι κατέρριψε ένα αεροπλάνο που μετέφερεπου προορίζονταν για ανταλλαγή αιχμαλώτων.Το πλήρωμα και όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν, είπε, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατική επίθεση» που έγινε με στόχο να κατηγορηθεί η Ρωσία ότι σκότωσε Ουκρανούς στρατιωτικούς.Η Ουκρανία απάντησε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είναι μια «σχεδιασμένη και σκόπιμη» ενέργεια της Μόσχας για να «αποσταθεροποιήσει» την κατάσταση, λέγοντας ότι επί του παρόντος δεν έχει «αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες» για το ποιοι και πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα επιμείνει σε διεθνή έρευνα για το δυστύχημα.

