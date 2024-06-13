Πολεμικός ανταποκριτής νεκρός σε βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ

Ένας εκ των πολεμικών ανταποκριτών του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου NTV σκοτώθηκε σήμερα εξαιτίας ουκρανικού βομβαρδισμού σε κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Τον θάνατο του 46χρονου Βαλέρι Κόζιν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα, ο δήμαρχος της Χορλίβκα (ή Γκορλόβκα) Ιβάν Πριχότσκο.

Νωρίτερα, η διεύθυνση του NTV είχε ενημερώσει πως τρία μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του είχαν τραυματιστεί κοντά στην κοινότητα Χολμίβσκι και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Κόζιν υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως τουλάχιστον 16 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

