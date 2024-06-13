Μακρόν: «Σχετικά περιορισμένες οι πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη»

«Οι αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη είναι σχετικά περιορισμένες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη λήξη της πρώτης ημέρας εργασιών της συνόδου κορυφής της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

«Οι επιλογές σχετικά με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών θα είναι αντικείμενο συζήτησης την ερχόμενη εβδομάδα, με μια ισορροπία που θα επιτευχθεί από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Λυπάμαι που δεν υπάρχει η λέξη άμβλωση στο κείμενο συμπερασμάτων της συνόδου της G7. Γνωρίζετε τη θέση της Γαλλίας, η οποία έχει εντάξει το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμά της. Στη χώρα σας, δεν υπάρχει η ίδια ευαισθησία. Η Γαλλία έχει κάνει κτήμα της την ισότητα γυναικών και ανδρών, αν και δεν είναι μια προσέγγιση που συμμερίζεται όλο το πολιτικό φάσμα. Λυπάμαι, αλλά το σέβομαι, διότι ήταν μια κυρίαρχη επιλογή του λαού σας», τόνισε τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν απαντώντας σε ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου του πρακτορείου ειδήσεων Ansa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.