Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) δήλωσε ότι οι ομάδες της δεν κατάφεραν σήμερα Δευτέρα να παραδώσουν καμία βοήθεια στη βόρεια Γάζα.

Σε μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η PRCS ανέφερε:

«Από την αρχή της εκεχειρίας και μέχρι χθες τα πληρώματα της PRCS έχουν παραδώσει με επιτυχία περίπου 150 φορτηγά βοήθειας στην πόλη #Γάζα και τη βόρεια περιοχή της. Δυστυχώς, σήμερα οι ομάδες μας δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.