Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) δήλωσε ότι οι ομάδες της δεν κατάφεραν σήμερα Δευτέρα να παραδώσουν καμία βοήθεια στη βόρεια Γάζα.
Σε μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η PRCS ανέφερε:
«Από την αρχή της εκεχειρίας και μέχρι χθες τα πληρώματα της PRCS έχουν παραδώσει με επιτυχία περίπου 150 φορτηγά βοήθειας στην πόλη #Γάζα και τη βόρεια περιοχή της. Δυστυχώς, σήμερα οι ομάδες μας δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.»
- Σε Σομαλούς πειρατές αποδίδει το Πεντάγωνο την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της Υεμένης
- Ισραηλινή στρατιώτης, πρώην όμηρος, μιλά για πρώτη φορά: «Ελπίζω ότι όλες οι οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν, θα ενωθούν»
- Το Ιράκ φοβάται μια «περιφερειακή σύγκρουση» εάν δεν εφαρμοστεί μόνιμη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.