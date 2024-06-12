Kevin Costner: Ένας καρδιοκατακτητής σε αναζήτηση της τελευταίας του ευκαιρίας…

Στην ταινία «The Big Chill» (1983), προοριζόταν να συνυπάρξει με τη Glenn Close και τον Kevin Kline, αλλά κατέληξε να εμφανίζεται στην οθόνη μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Μόλις έξι χρόνια αργότερα, ο Κέβιν Κόστνερ ήταν το μεγαλύτερο αστέρι του Χόλιγουντ και το όνομά του έκανε κάθε ταινία επιτυχημένη.

Οι ταινίες «The Bodyguard», «A Perfect World», «JFK» και «Dances with Wolves» ήταν απανωτές και τεράστιες επιτυχίες. Αλλά αυτή η περίοδος τελείωσε με το «Waterworld» (1995), όταν το κοινό αποφάσισε ότι δεν ήθελε να τον δει να πίνει τα ίδια του τα ούρα... Αυτή η μνημειώδης αποτυχία τον έριξε από τον θρόνο και δεν ξαναπήρε ποτέ τη θέση του.

Έτσι, ο Κόστνερ πέρασε από τα Όσκαρ στα Razzies. Η τηλεοπτική σειρά «Yellowstone» -ένα είδος «Bridgerton» για μεσήλικες άνδρες- τον επανέφερε στο προσκήνιο. Τώρα, καθώς πρόκειται να κλείσει τα 70 του χρόνια, ο Κόστνερ επέστρεψε πίσω από την κάμερα με το «Horizon: An American Saga», ένα νέο έπος γουέστερν. Για να χρηματοδοτήσει το έργο, ο Κόστνερ έβαλε υποθήκη ένα οικόπεδο που αγόρασε για να χτίσει ένα οικογενειακό σπίτι. «Όταν άρχισα να κάνω ταινίες δεν με πλήρωναν τίποτα, μετά με πλήρωσαν πολλά και τώρα πρέπει να πληρώσω εγώ», αστειεύτηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου η ταινία -η πρώτη ενός έπους τεσσάρων επεισοδίων- έτυχε χλιαρών κριτικών.

Ο Κόστνερ έχει στενή σχέση με τα γουέστερν. Μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, περιπλανώμενος στα διάφορα μέρη όπου τον πήγαινε η δουλειά του πατέρα του. Ήταν καλύτερος αθλητής παρά μαθητής, ξεχωρίζοντας στο μπάσκετ και στο μπέιζμπολ, και περισσότερο από το να διαβάζει βιβλία του άρεσε να γράφει ποίηση, να τραγουδά στη χορωδία και να πηγαίνει σινεμά. Ήταν έτοιμος να γραφτεί σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά αποφάσισε ότι ήταν καιρός να κάνει «μια συζήτηση» με τον εαυτό του.

«Έκανα μια πραγματική συζήτηση με τον εαυτό μου σχετικά με το τι ήθελα να κάνω και αν ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους άλλους ανθρώπους. Και ήταν εκείνη η στιγμή που πραγματικά είπα στον εαυτό μου: ‘’Με ενδιαφέρει η αφήγηση ιστοριών’’», δήλωσε στο «Rolling Stone». Μια τυχαία συνάντηση σε ένα αεροπλάνο με τον ηθοποιό Richard Burton τον έπεισε. Ο Κόστνερ είπε στον Μπάρτον ότι πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός και η απάντησή του έδιωξε τις δικές του αμφιβολίες: «Για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να παλέψουμε για τα όνειρά μας».

Και αυτό ακριβώς έκανε. Ο Κόστνερ μάζεψε τις βαλίτσες του και μετακόμισε στο Χόλιγουντ. Πριν βρει την πρώτη του δουλειά ως ηθοποιός, ήταν ξεναγός, ψαράς και οδηγός φορτηγού. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις προσωρινές δουλειές, συνάντησε μια ομάδα ηλεκτρολόγων, με τους οποίους συνεργάστηκε για λίγες ημέρες. Για να τον ευχαριστήσουν για τις προσπάθειές του, του πρόσφεραν μια γραμμή κοκαΐνης, όπως αποκάλυψε σε ένα podcast.

Ο Κόστνερ δεν είχε το πνεύμα του επαναστάτη, είχε μεγαλώσει σε ένα συντηρητικό περιβάλλον και πάντα θεωρούνταν ως τέτοιος στο Χόλιγουντ, αν και υποστήριξε τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Πιτ Μπούτιτζετζ, τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο υποψήφιο για το χρίσμα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Το Χόλιγουντ του χάρισε επτά Όσκαρ, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, για το «Dances with Wolves».

Με τη βιομηχανία του κινηματογράφου στα πόδια του, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Και αυτό ακριβώς έκανε: ο χαρακτήρας του Locksley Robin στην ταινία «Robin Hood: Prince of Thieves» (1991) ήταν εύκολο να τον φανταστεί κανείς να φοράει τζιν και να μασάει τσίχλα. Η ταινία ήταν παρόλα αυτά επιτυχημένη, ίσως λόγω του κεντρικού κομματιού του soundtrack της: «(Everything I do) I do it for you» του Bryan Adams.

Ο Κόστνερ έκανε επιτυχία και με την ταινία «JFK» (1991). Η ταινία του Όλιβερ Στόουν απέφερε πάνω από 200 εκατ. δολάρια στο box office. Όμως η ταινία «The Bodyguard» (1992) έκανε τα διπλάσια έσοδα. Ο κόσμος θαμπώθηκε από τον ηθοποιό και τη συμπρωταγωνίστριά του, Whitney Houston, ενώ το soundtrack της ταινίας παραμένει το soundtrack με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το διαζύγιο του ηθοποιού αποτέλεσε «τροφή» για τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, όπως και οι λεπτομέρειές του. Το 2023, μετά από 18 χρόνια γάμου και τρία ακόμη παιδιά (έχει επτά παιδιά με τρεις διαφορετικές γυναίκες), χώρισε από τη Christine Baumgartner. Οι υπέρμετρες απαιτήσεις της για διατροφή των παιδιών της -που βασίζονταν σε ισχυρισμούς ότι τα παιδιά τους έχουν την πολυτέλεια «στο DNA τους»- έκαναν περισσότερα πρωτοσέλιδα από όλες, σχεδόν, τις ταινίες του Κόστνερ τον 21ο αιώνα.

Καθώς ο Κόστνερ πλησιάζει τα 70, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις κακές κριτικές του «Horizon: An American Saga». Τουλάχιστον αυτό υποδηλώνουν όσα έχει πει στο παρελθόν. «Αν θέλετε να δείτε ένα κορυφαίο σημείο της ζωής μου, αυτό δεν ήταν μια ταινία. Ήταν εκείνη η εσωτερική συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου, όπου είπα: ''Δεν δίνω δεκάρα για το τι λένε οι άλλοι, αυτό θέλω να κάνω και καίω τα πλοία μου σαν τον Κορτές και θα πάω εκεί που θέλει η καρδιά μου. Δεν πρόκειται να παρασυρθώ από τις τάσεις και το τι είναι δημοφιλές''».

