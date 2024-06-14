Ένας ναυτικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον ουκρανικού πλοίου στον Κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το ουκρανικής ιδιοκτησίας M/V Verbena, υπό σημαία Παλάου, επλήγη από δύο πυραύλους που προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων το προηγούμενο 24ωρο. Εκτός της πυραυλικής επίθεσης εναντίον του Verbena στον Κόλπο του Άντεν, στο στόχαστρο των Χούθι μπήκαν επίσης τα πλοία SeaGuardian και Athina στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρια κατά την ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

