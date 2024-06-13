«Πετύχαμε μια πολιτική συμφωνία για την παροχή επιπλέον οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο μέχρι το τέλος του χρόνου, χάρη σε ένα σύστημα δανείων», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο τέλος της πρώτης ημέρας εργασιών της συνόδου κορυφής της ομάδας χωρών της G7, στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας.

«Δεν πρόκειται για κατάσχεση, αλλά για κέρδη που παράγονται. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που με γεμίζει ικανοποίηση, τώρα θα πρέπει να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η όλη αναφορά της είναι σε ρωσικές καταθέσεις και αγαθά που βρίσκονται στις χώρες της Δύσης και είχαν «παγώσει» προσωρινά μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην Μέση Ανατολή, η Μελόνι πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Επαναλάβαμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης. Η λύση εντάσσεται στην προοπτική των δυο λαών με δυο κράτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

