Αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό - Ο χρόνος και τα πρόσωπα της εξίσωσης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μπορεί να είναι θέσφατο πως ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλεται ποτέ, καθώς είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού και ως προς το χρόνο και ως προς τη σύνθεση, αυτή τη φορά όμως, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, γύρισε ανάποδα την κλεψύδρα του πολιτικού χρόνου της παρούσας σύνθεσης της κυβέρνησης και η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της έχει αρχίσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, παράλληλα με την αποκωδικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, στο ζύγι των αποφάσεών του, μετράει πρόσωπα, “αποτελεσματικότητα και συμπεριφορές” όπως δήλωσε στην πρώτη μετεκλογική συνέντευξή του.

Όπως όλα δείχνουν, δε, παρότι ο πρωθυπουργός δεν αρέσκεται σε σαρωτικές αλλαγές, τη δεδομένη στιγμή και υπό το δεδομένο μήνυμα που εξέπεμψε η ευρωκάλπη, οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να είναι δομικές και ριζικές, προκειμένου να στείλει ένα σήμα επανεκκίνησης, να δηλώσει την κατανόηση του μηνύματος της κάλπης και αυτά, να συνδυαστούν παράλληλα και με την προώθηση και την επιτάχυνση του επόμενου κύματος των μεταρρυθμίσεων.

Ο χρονικός ορίζοντας των παρεμβάσεων που θα θελήσει να προωθήσει ο πρωθυπουργός παραμένει απροσδιόριστος, αλλά όχι μακρινός σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με τα μέσα τις επόμενης εβδομάδας να κρίνεται ο πιο πιθανός χρόνος. Άλλωστε υπάρχει η εκτίμηση ότι όσο παρατείνεται η εν λόγω συζήτηση τόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιοι υπουργοί να κατεβάσουν μολύβια εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων.

Το επικρατέστερο σενάριο φέρνει τις πρωθυπουργικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα από την Τρίτη και μετά, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απουσιάζει εκτός Ελλάδος από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, και ειδικότερα την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελβετία και τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Στα στοιχεία που επεξεργάζεται και θέτει στην εξίσωση των αλλαγών ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, είναι και η αξιοποίηση περισσότερων προσώπων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ενώ μένει να απαντηθεί αν οι αλλαγές αγγίξουν και το επιτελείο στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι αμετακίνητοι

Στην ονοματολογία προς ώρας ακούγονται τα πρόσωπα που φαίνεται να μένουν αμετακίνητα στα κυβερνητικά πόστα τους, στους οποίους σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφονται ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού και Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παραμονή στην κυβέρνηση αλλά πιθανόν με καθεστώς “rotation” φαίνεται εξετάζεται για τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, την Υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, την Υπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ποιοι επανακάμπτουν

Παράλληλα, σκέψεις φαίνεται να υπάρχουν και για στελέχη της ΝΔ που στο παρελθόν υπηρέτησαν κυβερνητικές θέσεις, αλλά δεν είναι στη σύνθεση της παρούσας. Σε αυτά συγκαταλέγονται - σύμφωνα με κυοφορούμενα σενάρια- ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, Υγείας Θάνος Πλεύρης και Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Νέα πρόσωπα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να αξιοποιηθούν και νέα πρόσωπα που μπορεί να μην έχουν κυβερνητική εμπειρία στην παρούσα ή την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά έχουν έντονη και δραστήρια κοινοβουλευτική παρουσία.

Βάση αυτών των δεδομένων πιθανή είναι η συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη που έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν με τον Πρωθυπουργό επί υπουργίας του στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που “βγήκε μπροστά” σε κρίσιμες κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως οι Εξεταστικές και Προανακριτικές Επιτροπές, ο Κώστας Γκιουλέκας που αποτελεί ηχηρό όνομα με δυναμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και διακρίνεται για τη μετριοπάθειά του και του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκώρου, νυν κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

