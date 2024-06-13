Λογαριασμός
«Ωδή» στο ελληνικό καλοκαίρι από την Kylie Minogue: Viral οι διακοπές της στη Μύκονο- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η τραγουδίστρια, μοιράζεται με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους, τις στιγμές της στο νησί των ανέμων

Kylie Minogue: Viral οι διακοπές της στη Μύκονο

Ωδή στο ελληνικό καλοκαίρι από τα σόσιαλ μίντια της δημοφιλούς τραγουδίστριας Κάιλι Μινόγκ η οποία κάνει διακοπές στη Μύκονο και φροντίζει να τροφοδοτεί τους εκατομμύρια θαυμαστές της με όμορφες φωτογραφίες από ανέμελα στιγμιότυπα με κολύμπι σε καταγάλανα νερά, χαρούμενες στιγμές καλό φαγητό.

Η τραγουδίστρια, μοιράζεται με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους, τις στιγμές της στο νησί των ανέμων, καθώς πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 13 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα βίντεο και μερικά στιγμιότυπα με ντόπιους που γνώρισε στη Μύκονο, όπως και φωτογραφίες από το μπάνιο της στη θάλασσα.

