Αγνοείται Αμερικανός τουρίστας στο νησί Μαθράκι, ανοιχτά της Κέρκυρας - Χάθηκε πριν 2 ημέρες

Ο φίλος του δήλωσε πως έχει να δει δύο μέρες και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης του από τις Αρχές

Έναν τουρίστα ηλικίας γύρω στα 55 αναζητούν Αστυνομία και Πυροσβεστική, ο οποίος αγνοείται στο Μαθράκι τις δυο τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος του δήλωσε πως έχει να δει δύο μέρες και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης του από τις Αρχές.

Στο Μαθράκι έχουν μεταβεί μια ομάδα της Αστυνομίας και μια της Π.Υ.

Ο άνδρας ήταν στο νησί για διακοπές.

Πηγή: corfutvnews.gr

TAGS: Κέρκυρα εξαφάνιση τουρίστας
