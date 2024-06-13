Έναν τουρίστα ηλικίας γύρω στα 55 αναζητούν Αστυνομία και Πυροσβεστική, ο οποίος αγνοείται στο Μαθράκι τις δυο τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος του δήλωσε πως έχει να δει δύο μέρες και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης του από τις Αρχές.

Στο Μαθράκι έχουν μεταβεί μια ομάδα της Αστυνομίας και μια της Π.Υ.

Ο άνδρας ήταν στο νησί για διακοπές.

Πηγή: corfutvnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.