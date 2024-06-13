Γιάννης Λοβέρδος: Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158 βουλευτών, υπάρχουν και Γαλάτω

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κριτική σε βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ για το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής άσκησε ο Γιάννης Λοβέρδος, με τον βουλευτή της ΝΔ μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρωινή επισκόπηση» στο κανάλι της Βουλής, να κάνει λόγο για «ανθρώπους που καβάλησαν το καλάμι».

«Δυστυχώς το 41% όχι στον ίδιο τον Μητσοτάκη, αλλά σε πάρα πολλούς στην ΝΔ δημιούργησε αλαζονεία. Αυτοί οι άνθρωποι καβάλησαν το κανάλι. Αυτοί εύκολα ή δύσκολα θα ξεκαβαληκέψουν», δήλωσε ο βουλευτής του δυτικού τομέα της Αθήνας, με τον ίδιο μάλιστα να κάνει λόγο για τενεκέδες ανάμεσα στους 158 βουλευτές της ΝΔ αλλά και για Γαλάτω (πρόκειται για το μικρό όνομα της κα Αλεξανδράκη – νεοεκλεγείσα ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης): «Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158 όπως σε όλα έτσι, υπάρχουν και Γαλάτω μεταξύ των 158, αλλά στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι βουλευτές της ΝΔ είναι αξιολογότατοι».

Ο βουλευτής πάντως στη συνέχεια επιχείρησε να αιτιολογήσει τη δήλωσή του, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία τενεκέδες; Σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες υπάρχουν και καλοί και κακοί και μέτριοι, πώς να το κάνουμε. Αλλά η Κ.Ο της ΝΔ έχει κατά κύριο λόγο αξιολογότατους συναδέλφους».

«Είμαι σφόδρα εναντίον των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών» κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ, υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορούσαν να βγουν με την ψήφο, γίναν υπουργοί και μετά πήγαν στις περιφέρειες για να βγουν βουλευτές με το αξίωμα του υπουργού. Αυτό το θεωρώ ανήθικο».

