ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει περιορισμούς για το χάπι της άμβλωσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποκατέστησε σήμερα τους όρους πρόσβασης στη μιφεπριστόνη, το χάπι που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των αμβλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο οι υποστηρικτές του δικαιώματος στην άμβλωση, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κάλεσαν σε συνεχή επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές κατά του δικαιώματος αυτού.

Στην ομόφωνη απόφασή τους, οι εννέα δικαστές του δικαστηρίου, το οποίο έχει συντηρητική πλειοψηφία, αρνούνται το "έννομο συμφέρον", προϋπόθεση για προσφυγή στη δικαιοσύνη, των εναγόντων -- ιατρικών ενώσεων ή επαγγελματιών εχθρικών προς στην άμβλωση, οι οποίοι δεν συνταγογραφούν ούτε χρησιμοποιούν αυτό το χάπι. Επομένως, οι δικαστές ακυρώνουν την εφετειακή απόφαση, την οποία ούτως ή άλλως είχαν αναστείλει.

Εφετείο, αποτελούμενο από υπερσυντηρητικούς δικαστές, είχε επαναφέρει το 2023 αρκετούς από τους περιορισμούς στην πρόσβαση στη μιφεπριστόνη, χάπι που χρησιμοποιείται για τη φαρμακευτική διακοπή της κύησης, οι οποίοι είχαν αρθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) από το 2016.

"Οι ενάγοντες δεν απέδειξαν ότι η χαλάρωση των κανόνων της FDA πιθανότατα θα τους έβλαπτε", έγραψε ο δικαστής Μπρετ Κάβανο στην απόφαση εκ μέρους του Ανώτατου Δικαστηρίου.

"Για τον λόγο αυτό, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια δεν είναι η κατάλληλη οδός για να απαντηθούν οι ανησυχίες των εναγόντων σχετικά με τις ενέργειες της FDA", προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι (οι ενάγοντες) μπορούν να προσφύγουν στην εκτελεστική ή τη νομοθετική εξουσία.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο η προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση είναι ορόσημο στην εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε γνώση της απόφασης τονίζοντας ωστόσο ότι "ο αγώνας συνεχίζεται".

Με την ιστορική του απόφαση τον Ιούνιο 2022 που ακυρώνει την ομοσπονδιακή εγγύηση του δικαιώματος στην άμβλωση, το δικαστήριο με συντηρητική πλειοψηφία έδωσε εκ νέου στις πολιτείες πλήρη ελευθερία να νομοθετούν σε αυτόν τον τομέα. 'Εκτοτε, σχεδόν είκοσι εξ αυτών έχουν απαγορεύσει την άμβλωση, είτε αυτή γίνεται με φαρμακευτική αγωγή είτε χειρουργικά, ή έχουν θεσπίσει αυστηρό πλαίσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίρεται γιατί διορίζοντας τρεις συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, επέτρεψε την ανατροπή της νομολογίας του Ιουνίου 2022.

Το Ινστιτούτο Guttmacher, ένα κέντρο έρευνας υπέρ της άμβλωσης, του οποίου οι μελέτες αποτελούν αναφορά, δήλωσε "ανακουφισμένο" από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη μιφεπριστόνη, τη "μόνη λογική απόφαση" που είναι δυνατή, αλλά αποδοκίμασε το γεγονός ότι η καταγγελία αυτή "κακή τη πίστει, και χωρίς τεκμηριωμένη ή επιστημονική βάση" έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.