Ακατάλληλο το νερό σε κοινότητες του Λαγκαδά

Nα μην χρησιμοποιούν το νερό του δημοτικού δικτύου για πόση, μαγείρεμα και παρασκευή τροφίμων καλεί η ΔΕΥΑ Λαγκαδά τους κατοίκους του Κολχικού, του Δρακόντιου και του Αδάμ.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του φορέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Κολχικό και το Δρακόντιο παρουσιάστηκε υπέρβαση του φθορίου και έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για να βρεθεί η γεώτρηση που προκάλεσε την αύξηση.

Στην κοινότητα Αδάμ παρατηρήθηκε υπέρβαση του ορίου νιτρικών και γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης και ενέργειες για τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας με γεώτρηση η οποία βρίσκεται στα όρια του οικισμού Ζαγκλιβερίου, το νερό της οποίας βρέθηκε βάσει μετρήσεων ότι είναι κατάλληλο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

