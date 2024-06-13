«Λαϊκό μέτωπο» κατά της Ακροδεξιάς από τα αριστερά κόμματα στη Γαλλία

Τα κόμματα της Αριστεράς ανακοίνωσαν σήμερα ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων τους για τη δημιουργία ενός «νέου Λαϊκού Μετώπου», ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, συμφώνησαν επί ενός κοινού προγράμματος.

Την επίτευξη της συμφωνίας χαιρέτησε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό εξέφρασε μεν την διαφωνία του ως προς τη χρονική συγκυρία που επέλεξε ο πρόεδρος Μακρόν για να διαλύσει τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα πως δεδομένου ότι ποτέ η άκρα Δεξιά δεν είχε φτάσει τοσο κοντά στην κατάληψη της εξουσίας, εναπόκειται στην Αριστερά να αναλάβει τις ευθύνες της και να προτείνει στο γαλλικό λαό ένα αξιόπιστο πρόγραμμα.

Ο Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι είχε προβληματισμούς και διαφωνίες αναφορικά με τη σύμπραξη των κομμάτων της Αριστεράς σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που η υπέρβαση των όποιων προβληματισμών και διαφωνιών είναι επιβεβλημένη.

Ερωτηθείς αν θα ενδιαφερόταν ο ίδιος να αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τις βουλευτικές εκλογές, ανέφερε ότι στην παρούσα φάση της ιστορίας της Γαλλίας αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η πορεία προσώπων αλλά η πορεία της ίδιας της χώρας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι στον χώρο της Αριστεράς υπάρχουν πολλά πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία.

Τέλος ο πρόεδρος Ολάντ ανέφερε ότι η σύμπραξη των κομμάτων της Αριστεράς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι στις εκλογικές περιφέρειες που ο υποψήφιος της δε θα είναι παρών στον δεύτερο γύρο, θα ψηφίσει οποιονδήποτε αντίπαλο του ακροδεξιού υποψηφίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

