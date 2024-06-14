Νεκρή άμαχη σε νυχτερινό ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στο νότιο Λίβανο

«Άμαχη» σκοτώθηκε και άλλοι τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νυχτερινό ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται παρά για πρώτο, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον σπιτιού» στη Τζανάτα, μικρή πόλη στον νομό της Τύρου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της «άμαχη» και να τραυματιστούν «άλλοι επτά άμαχοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.