Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση σε νέα υψηλά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 65,11 μονάδων (–0,17%), στις 38.647,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 59,12 μονάδων (+0,34%) στις 17.667,56 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,71 μονάδων (+0,23%) στις 5.433,74 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.