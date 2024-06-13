18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τόνισε πως η Σκωτία είναι «...μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που θα έχει στόχο να εκμεταλλευτεί την πίεση που θα υπάρχει στους διοργανωτές Γερμανούς στην πρεμιέρα τους στο EURO 2024 την Παρασκευή (14/6), ωστόσο απ’ την άλλη υπογράμμισε πως βλέπει αυτοπεποίθηση στους παίκτες του και δίψα για επιτυχία.

«Η Σκωτία δεν είναι μια ομάδα γεμάτη με αστέρια, αλλά αυτό την κάνει επικίνδυνη, γιατί είναι πολύ ευέλικτοι παίκτες που δίνουν τα πάντα, με κλασική σκωτσέζικη νοοτροπία», τόνισε ο νεαρός τεχνικός σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (13/6).

«Όταν κοιτάζω στα μάτια των παικτών μου, βλέπω πολλή πίστη και πολλή αυτοπεποίθηση, αυτό που θέλω... Έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας, θέλουμε να νικήσουμε. Μπορούμε να νικήσουμε την πίεση, αλλά και τη Σκωτία».

Η Γερμανία έχει κερδίσει τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και μετράει και τρεις τίτλους στα προηγούμενα EURO, αλλά όλες οι παρουσίες της στα μεγάλα τουρνουά μετά Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014 στη Βραζιλία έχουν αποτύχει πλήρως.

«Θα έχουμε μεγαλύτερη πίεση πάνω μας από ότι η Σκωτία κι αυτό θα θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι για να αποφύγουμε τις σέντρες στην περιοχή μας».

Ο Νάγκελσμαν είπε επίσης πως ένιωθε συγκινημένος ενόψει του αγώνα, περιγράφοντας πώς κατάγεται από ένα μικροσκοπικό χωριό 700 κατοίκων και τώρα προετοιμάζεται για τον εναρκτήριο αγώνα του EURO 2024 στο Μόναχο.

Απ’ την πλευρά του ο αρχηγός της Γερμανίας Ιλκάι Γκιντογκάν είπε ότι ο Νάγκελσμαν έδωσε στους παίκτες διαύγεια και μετέφερε μια αίσθηση ηρεμίας που είχε βοηθήσει την ομάδα.

«Ο προπονητής μας δίνει αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρη κατεύθυνση, έχει συζητήσει τους ρόλους μαζί μας... Ολοι γνωρίζουν τι τους περιμένουν και μπορούν να τα δώσουν όλα στο γήπεδο. Κι αυτό μας βοηθάει πολύ μετά τις αρνητικές εμπειρίες του τελευταίου τουρνουά.

Κανένα άλλο παιχνίδι δεν είναι σαν το πρώτο, γιατί τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την ορμή κι αυτή την ευφορία για τα επόμενα παιχνίδια. Και γι' αυτό ο πιο σημαντικός στόχος είναι να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.