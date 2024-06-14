Ισραηλινό δικαστήριο ενέκρινε την παράταση του διατεταγμένου από το κράτος κλεισίματος του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα του Κατάρ για άλλες 45 ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου χθες Πέμπτη.

Δικαστήριο του Τελ Αβίβ θεώρησε αποδεδειγμένο ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο τηλεοπτικό δίκτυο του εμιράτου και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ενέκρινε αίτηση του υπουργού Επικοινωνιών Σλόμο Καρχί.

Την περασμένη εβδομάδα η ισραηλινή δικαιοσύνη είχε ήδη επικυρώσει τη διακοπή της μετάδοσης όλου του περιεχομένου του δικτύου στο Ισραήλ για 35 ημέρες. Θεώρησε αποδεδειγμένο πως το μέσο εγείρει απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ εξαιτίας της φερόμενης σχέσης του με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, το δικαστήριο βασιζόμενο σε «εμπιστευτικά» έγγραφα χαρακτήρισε το δίκτυο δίαυλο προπαγάνδας της Χαμάς.

Κατά την ίδια πηγή, το Αλ Τζαζίρα φέρεται για παράδειγμα να είχε «εξηγήσει» σε εκπομπή του πώς μπορούν να καταστραφούν τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ —το καλωδιακό και δορυφορικό σήμα του, όπως και το περιεχόμενό του που αναρτάται στον ιστότοπό του κι ευρύτερα στο διαδίκτυο— απαγορεύθηκε στις αρχές Μαΐου από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο το δίκτυο του Κατάρ απορρίπτει τις ισραηλινές κατηγορίες περί προκατάληψης και προπαγάνδας, διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση και έχει δεσμευτεί πως θα την αμφισβητήσει νομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

