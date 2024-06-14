Γερμανία: Το 51% υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε νέα δημοσκόπηση θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αντέξει έως τις επόμενες εκλογές, ταυτόχρονα όμως ένας στους δύο τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 66% πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την θητεία της, έως το 2025, ενώ το 30% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Την ίδια ώρα, το 51% θα θεωρούσε «καλή» εξέλιξη την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, με το 43% να πιστεύει το ακριβώς αντίθετο.

Υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες τάσσονται κυρίως οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) (63%), η οποία κέρδισε τις πρόσφατες ευρωεκλογές, της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) (93%) και της νεοσύστατης «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (76%).

Στην ερώτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα της σημερινής κυβέρνησης έως το 2025, θετικά απαντούν σε ποσοστό 82% οι ψηφοφόροι των Πρασίνων, το 76% των ψηφοφόρων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και το 67% των ψηφοφόρων CDU/CSU.

Η δυσαρέσκεια για την απόδοση της κυβέρνησης παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με τους ερωτηθέντες που θεωρούν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός κάνει «κακή δουλειά» να ανέρχεται σε 71% και αντίθετη άποψη να εκφράζει μόνο το 25%.

Σε ερώτηση πώς θα ήταν μια κυβέρνηση υπό το CDU, το 46% απαντά ότι δεν θα είχε διαφορά, το 36% ότι θα ήταν καλύτερη και το 14% χειρότερη.

Στο ερώτημα πάντως της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση προηγείται με 30% (-1), η AfD ακολουθεί με 16% (αμετάβλητο) και την τρίτη θέση μοιράζονται το SPD (-1) και οι Πράσινοι (+1) με 14%.

Η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» βρίσκεται στο 7% (+2) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) παραμένουν στο όριο του 5%.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξακολουθεί να είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός, ενώ θετικό πρόσημο έχουν οι απόψεις ακόμη για τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βουστ και τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είναι προτελευταίος στην κατάταξη, μπροστά μόνο από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Αλίς Βάιντελ.

Η διάθεση των Γερμανών για συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας παραμένει υψηλή, με το 41% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι η Δύση πρέπει να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη, το 28% ότι πρέπει να παραμείνει στο σημερινό επίπεδο και το 27% ότι πρέπει να μειωθεί.

Η συντριπτική πλειοψηφία εκφράζεται ωστόσο απαισιόδοξα σχετικά με την προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία στο εγγύς μέλλον.

Το 86% θεωρεί ότι δεν θα διεξαχθούν σύντομα ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μόνο το 12% πιστεύει το αντίθετο.

Από την δημοσκόπηση δεν λείπει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που αρχίζει σήμερα στη Γερμανία.

Στην ερώτηση πόσο μπορεί να προχωρήσει η γερμανική ομάδα, το 23% απαντά ότι θα φθάσει έως τον ημιτελικό, το 6% έως τον τελικό και το 7% ότι θα κερδίσει το κύπελλο.

Το 44% εκφράζει φόβο ότι κατά την διάρκεια του Euro μπορεί να γίνουν επιθέσεις στην Γερμανία, το 52% δεν ανησυχεί για κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

