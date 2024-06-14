Οι ΗΠΑ επικρίνουν το Ισραήλ για τη μεταβίβαση κεφαλαίων της Παλαιστινιακής Αρχής

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα χθες Πέμπτη την απόφαση του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση πόρων προοριζόμενων για την Παλαιστινιακή Αρχή σε «οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας», χαρακτηρίζοντας την «απίστευτα λαθεμένη».

«Θεωρούμε πως πρόκειται για απίστευτα λαθεμένη απόφαση του υπουργού αυτού», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ.

Αντιδρούσε στην απόφαση του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη, να υπογράψει διάταγμα με το οποίο μεταβιβάζονται «περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια» από δεσμευμένους πόρους της Παλαιστινιακής Αρχής «στα θύματα της τρομοκρατίας» στο Ισραήλ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή ενθαρρύνει και ευνοεί την τρομοκρατία, πληρώνοντας οικογένειες τρομοκρατών, φυλακισμένων κι αποφυλακισμένων κρατουμένων», ανέφερε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών αιτιολογώντας την απόφαση.

Για την Ουάσιγκτον, «αυτού του τύπου τα μέτρα από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης εγείρουν τον κίνδυνο να αποσταθεροποιηθεί η Δυτική Όχθη και να τρωθεί ακόμη περισσότερο η ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ», την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει κλιμακώσει ακόμη περισσοτερο τη βία στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή.

«Έχουμε πει με σαφήνεια στην ισραηλινή κυβέρνηση πως τα κεφάλαια αυτά ανήκουν στον παλαιστινιακό λαό. Πρέπει να μεταβιβαστούν στην Παλαιστινιακή Αρχή αμέσως, δεν πρέπει να παρακρατηθούν, δεν πρέπει να καθυστερήσουν», επέμεινε ο κ. Μίλερ.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε επίσης πως η Παλαιστινιακή Αρχή «έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να διατηρήσει την ηρεμία και τη σταθερότητα στη Δυτική Όχθη» στην πορεία των ετών, «ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου», την ημέρα που ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δυνάμει συμφωνιών που είχαν συναφθεί τα χρόνια του 1990, το Ισραήλ συγκεντρώνει κεφάλαια (φόρους κ.λπ.) για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής, κατόπιν της μεταβιβάζει τα χρήματα. Όμως οι αρχές του Ισραήλ πάγωσαν τις μεταβιβάσεις από την 7η Οκτωβρίου.

Σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής ασφυξίας, εξαιτίας της πλήρους διακοπής των μεταβιβάσεων πόρων και της μεγάλης ύφεσης της παλαιστινιακής οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

