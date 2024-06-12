Χανιά: Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος ναυαγοσώστης - Βίντεο

Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος ναυαγοσώστης καταγράφεται σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Creta24.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Χανιά. Ο νεαρός ναυαγοσώστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε "θερμό" επεισόδιο με αλλοδαπούς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή.

Για το συμβάν συνελήφθησαν 2 Έλληνες.

Στο βίντεο, ο 20χρονος φαίνεται να περπατά υποβασταζόμενος από έναν άνδρα στη μέση του δρόμου, να πλησιάζει το απέναντι πεζοδρόμιο και να καταρρέει έξω από κατάστημα.

Ο άνδρας που βρίσκεται μαζί του τον συγκρατεί πριν πέσει, προσπαθεί να τον στηρίξει στο πεζοδρόμιο και να τον συνεφέρει. Κόσμος συγκεντρώνεται στο σημείο, καλούν το ΕΚΑΒ, προσπαθούν όλοι να βοηθήσουν τον 20χρονο, όμως εκείνος σε δευτερόλεπτα χάνει τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

