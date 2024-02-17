Ανάλυση SkyNews: Αλλάζει το επίπεδο του πολέμου - Είναι το διάστημα το νέο στρατιωτικό μέτωπο;

Οι εικασίες ότι η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει ένα νέο διαστημικό πυρηνικό όπλο οδήγησε σε συζητήσεις για το τι συμβαίνει και τι θα μπορούσε να σημαίνουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο διάστημα, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News.

Όμως ο χώρος χρησιμοποιείται ήδη για στρατιωτικούς σκοπούς. Χιλιάδες δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη είναι ζωτικής σημασίας για τη στόχευση πυραύλων, την πλοήγηση μαχητικών αεροσκαφών και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Είναι λοιπόν το διάστημα το νέο πολεμικό μέτωπο ή τα μειονεκτήματα είναι τόσο μεγάλα που απλά δεν αξίζει τον κόπο;

Χιλιάδες δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη

Υπάρχουν περισσότεροι από 8.000 δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη, και αυτός ο αριθμός μόνο αυξάνεται.

«Σκεφτείτε πόσο μεγάλο μέρος της καθημερινής μας ζωής καθορίζεται από δορυφόρους σε τροχιά», λέει ο επιστημονικός ανταποκριτής του Sky News, Thomas Moore.

«Τα πάντα, από τις τηλεπικοινωνίες μέχρι το GPS... εξαρτόμαστε από αυτό το μάτι στον ουρανό. Αυτό κοιτάζουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις.»

Υπάρχουν 31 λειτουργικοί δορυφόροι GPS, λέει ο ίδιος, εκ των οποίων οι 24 χρειάζονται για ακριβή εντοπισμό θέσης παγκοσμίως.



Επομένως, υπάρχει πλεονασμός και για να διαταραχθούν τα πράγματα στο έδαφος θα πρέπει να απομακρυνθούν αρκετοί.

Είναι ήδη στρατιωτικοποιημένο το διάστημα;

Αλλά αυτοί οι δορυφόροι δεν χρησιμοποιούνται μόνο για πολιτικούς σκοπούς, λέει ο Δρ Bleddyn Bowen, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις στο διάστημα στο Πανεπιστήμιο του Leicester.

Το διάστημα, υποστηρίζει, έχει στρατιωτικοποιηθεί εδώ και δεκαετίες και οι δορυφόροι εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς.

«Και το μεγαλύτερο μέρος της διαστημικής εποχής αφορά πραγματικά αυτούς τους δορυφόρους στο διάστημα, όχι τους αστροναύτες, ούτε τον διαστημικό σταθμό, ούτε τις μπότες στο φεγγάρι. Είναι απλώς παραστάσεις.

Μπορούν να καταστραφούν οι δορυφόροι;

Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια αποκάλυψη που συνδέεται με τις εικασίες σχετικά με οποιαδήποτε νέα ικανότητα που προφανώς αναπτύσσει ο στρατός του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία κατέρριψαν με επιτυχία τους δικούς τους δορυφόρους, αποδεικνύοντας ότι κάτι τέτοιο αν χρειαστεί ποτέ, είναι δυνατό εν καιρό πολέμου.

Επίσης, η διπλή χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας στο διάστημα είναι «γεμάτη», λέει ο Δρ Μπόουεν. Αυτό αποτελείται από "στενές επιθεωρήσεις ή κοντινές πτήσεις" δορυφόρων από την Κίνα, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, οι οποίες πειραματίζονται με τη δυνατότητα χρήσης ενός αντικειμένου στο διάστημα προκειμένου να εμβολίσουν ένα άλλο.

«Πρέπει να κατακτήσουν αυτές τις τεχνολογίες στενής τροχιάς και τις τεχνολογίες επιθεώρησης εάν θέλουν να επιτεθούν σε αυτούς τους δορυφόρους με κάτι που δεν είναι πυρηνική βόμβα».

Αλλά οι συνέπειες της καταστροφής ενός δορυφόρου με ένα κινητικό όπλο μπορεί να είναι τεράστιες, προσθέτει.

"Θα δημιουργήσει ένα σύννεφο από συντρίμμια που μπορεί στη συνέχεια να χτυπήσει άλλους δορυφόρους... Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό."

Τι γίνεται με άλλα όπλα στο διάστημα;

Αυτό υποτίθεται ότι απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Διάστημα, στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, λέει η Δρ Σάρα Τζέιν Φοξ, εμπειρογνώμονας στο Space Park Leicester.

Λέει ότι οι διατάξεις του περιλαμβάνουν την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στο διάστημα και τον περιορισμό της χρήσης της σελήνης και όλων των άλλων ουράνιων σωμάτων για ειρηνικούς σκοπούς.

Ερωτηθείσα αν περίμενε ότι αυτή η συνθήκη θα ισχύσει, είπε: «Είναι μια ενδιαφέρουσα συνθήκη. Είναι σε ισχύ από τότε που πήγαμε για πρώτη φορά στο διάστημα, άρα από τη δεκαετία του 1950, με γραπτή συμφωνία που επισημοποιήθηκε στο δεύτερο μέρος της δεκαετίας του 1960.

"Ο πόλεμος αλλάζει, οι τομείς του πολέμου, έχουμε γη, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα. Τα δύο πιο πρόσφατα, το διάστημα και ο κυβερνοχώρος, θα αποτελέσουν αναμφίβολα μια πρόκληση για το μέλλον".

Τι θα γινόταν όμως αν κάποιος θελήσει να αγνοήσει τη συνθήκη του ΟΗΕ, θα είχε διαφορά η τοποθέτηση πυρηνικού όπλου στο διάστημα;

Ο Δρ Μπόουεν λέει: «Δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν πυρηνικές βόμβες στο διάστημα για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται πυρηνικά όπλα στο διάστημα, επειδή τα περισσότερα πυρηνικά όπλα βασίζονται στη Γη. Βρίσκονται σε σιλό πυραύλων, σε υποβρύχια ή σε αεροσκάφη.

«Μπορούν να τροποποιηθούν πολύ εύκολα, απλά για να εκτοξευθούν στο διάστημα και αντί να πέσουν στη γη, απλώς εκρήγνυνται στο διάστημα».

Η εκτόξευση μιας πυρηνικής βόμβας στο διάστημα θα δημιουργούσε ένα «τεράστιο χάος», λέει.

«Θα υπάρξει απλώς ένας ηλεκτρομαγνητικός μαγνητικός παλμός και θα εκλύσει περισσότερη ακτινοβολία στην τροχιά, η οποία θα τροφοδοτήσει τα ηλεκτρονικά τόσων πολλών δορυφόρων και πιθανώς θα καταστρέψει τα δίκτυα ισχύος σε σημεία κάτω στη Γη».

Ο Μουρ πρόσθεσε ότι δεν ήταν σίγουρος πόσο πλεονέκτημα -εκτός από μειωμένο χρόνο αντίδρασης- μπορεί να έχει ένα κράτος να εκτοξεύσει ένα πυρηνικό όπλο από το διάστημα παρά από μια τοποθεσία στη Γη.



