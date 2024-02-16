Κρεμλίνο: Δεν υπήρξαν επαφές εκ μέρους των ΗΠΑ για τις πυρηνικές δυνατότητες της Μόσχας στο Διάστημα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήρθαν σε επαφή με την Ρωσία από τότε που υπήρξαν φήμες για τις νέες πυρηνικές δυνατότητες της Ρωσίας στο Διάστημα, αλλά η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με την Ουάσινγκτον για την ανάπτυξη αντιδορυφορικών όπλων, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο απέρριψε χθες την προειδοποίηση που έκαναν οι ΗΠΑ για τις νέες πυρηνικές δυνατότητες της Μόσχας στο Διάστημα, χαρακτηρίζοντάς την «κακόβουλο κατασκεύασμα» και ένα τέχνασμα του Λευκού Οίκου που έχει στόχο να πείσει τους αμερικανούς γερουσιαστές να εγκρίνουν περισσότερα χρήματα για να αντιπαρατεθούν στην Ρωσία.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Κογκρέσο και τους συμμάχους τους στην Ευρώπη για νέες πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές πυρηνικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν διεθνή απειλή. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το θέμα ήταν ένα ρωσικό αντιδορυφορικό όπλο που αναπτύσσεται, όχι μια άμεση απειλή.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία θα ήταν έτοιμη για επαφή με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Εάν υπάρξουν πρωτοβουλίες από την αμερικανική πλευρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

