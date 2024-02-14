Συναγερμός στις ΗΠΑ. Το αινιγματικό κάλεσμα του Ρεπουμπλικάνου επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τέρνερ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες σχετικά με μια «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια» αφορά την πρόθεση της Μόσχας να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο διάστημα αποκάλυψαν πηγές στο ABC.

Δύο πηγές εξοικειωμένες με τις διαβουλεύσεις στο Καπιτώλιο ανέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο «ότι οι απόρρητες πληροφορίες έχουν να κάνουν με τους Ρώσους που θέλουν να βάλουν πυρηνικό όπλο στο διάστημα» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.



Στόχος της Μόσχας, διευκρινιζόταν δεν ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα πυρηνικό όπλο στη γη, αλλά εναντίον δορυφόρων.



«Είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ ευαίσθητο», είπε μια πηγή, η οποία το χαρακτήρισε «μεγάλη υπόθεση».



Αν και δεν ασχολούνται άμεσα με το θέμα, πολλά μέλη του Κογκρέσου έχουν περιγράψει το ζήτημα ως σοβαρό - αλλά διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι κάτι που θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία στην κοινή γνώμη.



Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν πιέστηκε πολλές φορές από δημοσιογράφους σε μια ενημέρωση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το αίτημα των Ρεπουμπλικανών για αποχαρακτηρισμό απόρρητων πληροφοριών, αλλά αρνήθηκε να πει εάν θα συζητηθεί στη συνάντηση της Πέμπτης με τους οχτώ επικεφαλής του Κογκρέσου για την εθνική ασφάλεια.



Αρνήθηκε επίσης να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό, πέρα από το να πει ότι, σε γενικές γραμμές, «οι Αμερικανοί κατανοούν ότι υπάρχει μια σειρά από απειλές και προκλήσεις στον κόσμο με τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά», όπως η τρομοκρατία.



«Είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν, με τις αποφάσεις που λαμβάνει, θα διασφαλίσει την ασφάλεια του αμερικανικού λαού», είπε ο Σάλιβαν.



Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ένα «σκέτο ναι» για το αν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

