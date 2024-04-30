Βίντεο από το εμβληματικό "Κάστρο του Χάρι Πότερ" στην Ουκρανία που φλέγεται

Βίντεο από το εμβληματικό Κάστρο Κιβάλοφ ή αλλιώς "Κάστρο του Χάρι Πότερ" το οποίο φλέγεται, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Το κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, βρίσκεται στο λιμάνι της Οδησσού. Τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από ρωσική πυραυλική επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες. Ο τραγικός απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και 28 τραυματίες, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα και δυο παιδιά.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού Dmytro Pletenchuk, σε ανάρτηση του στο Telegram, δήλωσε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M.

Πηγή: skai.gr

