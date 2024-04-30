ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα για κλήση της Ν. Κεραμέως στη Βουλή για τα προσωπικά δεδομένα

Τα μέλη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσαν σήμερα, Τρίτη 30 Απριλίου, αίτημα για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, βάσει του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να κληθεί η αρμόδια Υπουργός των Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, σε ακρόαση, σε σχέση με την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων εξωτερικού και σε σχέση με τα μέτρα που οφείλει να λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Αναλυτικά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αθήνα, 30 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣ

τον κ. Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Κοινοποίηση προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 43Α ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝΤΟΥ ΥΠΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή, σας καλούμε να συγκαλέσετε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την Επιτροπή βάσει του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να κληθεί η αρμόδια Υπουργός των Εσωτερικών σε ακρόαση σε σχέση με την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων εξωτερικού και σε σχέση με τα μέτρα που οφείλει να λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Επειδή στην αρμοδιότητα της Επιτροπής κατά το άρθρο 43Α του ΚτΒ ανήκει «… η έρευνα και αξιολόγηση κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, που συμβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους».

Επειδή εν προκειμένω, η διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας προ ενός μηνός έχει δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που τηρούνται στο ΥΠΕΣ,

Επειδή, η ως άνω ανησυχία επιτείνεται περαιτέρω από διάρρηξη του γραφείου του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών των ΥΠΕΣ την Παρασκευή 26 Απριλίου,

Επειδή, συνεπεία της ως άνω διαρροής προσωπικών δεδομένων, έχουν ήδη ασκηθεί αγωγές πολιτών κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την επιδίκαση αποζημιώσεων, ενώ εκκρεμεί η διερεύνηση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης και όσον αφορά σε τυχόν ποινικό της σκέλος,

Επειδή, παρά τις επανειλημμένες σχετικές αιτήσεις εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης Επίκαιρων Ερωτήσεων, η κα Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει δώσει απαντήσεις και τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με:

Α) Ποιο ήταν το ακριβές χρονικό σημείο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων,

Β) Εάν ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων (DPO) ενημέρωσε σχετικά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, εντός 72 ωρών όπως προβλέπεται,

Γ) Γιατί επελέγη να διενεργήσει την έρευνα η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών, αντί της προβλεπόμενης από τον Υπαλληλικό Κώδικα διαδικασίας, ήτοι, της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης,

Δ) Εάν η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» του ΥΠΕΣ, της οποίας οι αρμοδιότητές καθορίζονται από τον Ν. 4795/2021 και συγκεκριμένα τα άρθρα 10, 13 και 14, είναι ή όχι ελεγχόμενη για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, εάν, συναφώς, όφειλε να έχει επισημάνει έγκαιρα οποιαδήποτε κενά του συστήματος, στην Ετήσια Έκθεση Γνώμης, εάν προέβη έγκαιρα σε τροποποίηση του Ετήσιου Προγραμματισμού Εργασιών, με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων, εάν η κα Υπουργός των Εσωτερικών παρέλαβε τη σχετική Έκθεση της προϊσταμένης της ΜΕΕ, και, σε αρνητική περίπτωση, δεδομένου ότι η παράλειψη κατάθεσης της Έκθεσης θα συνιστούσε παράβαση του νόμου, γιατί δεν την απαίτησε,

Ε) Εάν έχουν παραλάβει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου τα παραδοτέα της σύμβασης:

«Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας», από την ανάδοχο Εταιρία, όπως προβλεπόταν μέχρι την 9η Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένου, εκτός των άλλων, του «Υποσυστήματος Αιτήσεων Επιστολικής Ψήφου» και,

ΣΤ} Ποια έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί από την ηγεσία του ΥΠΕΣ για τη θωράκιση και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και για την αποτροπή της παράνομης διαχείρισής τους, ώστε να διασφαλισθεί η αξιοπιστία του συστήματος της επιστολικής ψήφου αλλά και εν γένει η εκλογική διαδικασία των Ευρωεκλογών,

Αιτούμεθα όπως:

Α) Διαβιβασθούν στην Επιτροπή το Πόρισμα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

η Ετήσια Έκθεση Γνώμης και ο Ετήσιος Προγραμματισμός Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΣ

Β) Κληθεί ενώπιον της Επιτροπής η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών κα. Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων επί των ανωτέρω, επί σκοπώ αξιολόγησης και επεξεργασίας προτάσεων που συμβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας, κατά λόγο αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Τα μέλη – Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Τζάκρη Θεοδώρα, Πολάκης Παύλος, Χρηστίδου Ραλλία»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.