Survivor: Μία κρίσιμη αναμέτρηση – Δείτε το τρέιλερ

SURVIVOR
Με τον Γιώργο Λιανό
Η ήττα των Μπλε έφερε απέναντι από τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους στην προσεχή μονομαχία τον Θοδωρή Τουρκογεώργο και μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο μονομάχοι της Πέμπτης.
Παράλληλα, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει το προβάδισμα για το αγώνισμα επάθλου αφού βρίσκονται στο 1-1 στις νίκες στα αγωνίσματα ασυλίας.
Απόψε, ένας απαιτητικός στίβος μάχης περιμένει τις δύο ομάδες για το τρίτο αγώνισμα ασυλίας. Ποιοι θα καταφέρουν να βγουν νικητές από αυτή την αναμέτρηση; Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη και οι εντάσεις στους πάγκους δεν λείπουν…
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
