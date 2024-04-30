Survivor: Μία κρίσιμη αναμέτρηση – Δείτε το τρέιλερ

SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Η ήττα των Μπλε έφερε απέναντι από τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους στην προσεχή μονομαχία τον Θοδωρή Τουρκογεώργο και μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο μονομάχοι της Πέμπτης.

Παράλληλα, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει το προβάδισμα για το αγώνισμα επάθλου αφού βρίσκονται στο 1-1 στις νίκες στα αγωνίσματα ασυλίας.

Απόψε, ένας απαιτητικός στίβος μάχης περιμένει τις δύο ομάδες για το τρίτο αγώνισμα ασυλίας. Ποιοι θα καταφέρουν να βγουν νικητές από αυτή την αναμέτρηση; Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη και οι εντάσεις στους πάγκους δεν λείπουν…

Δείτε το τρέιλερ

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.