Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη, χθες το μεσημέρι, σε δημοτικό σχολείο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Δύο δωδεκάχρονοι συμμαθητές τσακώθηκαν και στην συνέχεια ο ένας απείλησε με μαχαίρι τον άλλον, μέσα στο προαύλιο του σχολείου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο 12χρονοι καβγάδισαν για άγνωστη αιτία, ενώ στη συνέχεια ο ένας από τους δύο ανήλικους χτύπησε τον άλλο, προκαλώντας του απλές σωματικές βλάβες.

Στη συνέχεια, ο 12χρονος που χτυπήθηκε ζήτησε από φίλο του (επίσης 12 ετών) ένα μαχαίρι, με το οποίο απείλησε τον δράστη της εις βάρος του επίθεσης.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που οδήγησαν τους εμπλεκόμενους ανήλικους και τους γονείς τους στο Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά. Παρότι δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις για τα κατ' έγκληση διωκόμενα αδικήματα, εντούτοις από την ΕΛ.ΑΣ. σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο 12χρονων, που συνδέονται με την κατοχή του μαχαιριού, όπως επίσης σε βάρος του 45χρονου, πατέρα του ενός.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

