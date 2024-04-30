Keanu Reeves: Θα υμνεί τη δημιουργικότητα στο ντοκιμαντέρ «The Arch Project»

Ο Γκαρντ Χόλινγκερ και ο Κιάνου Ριβς συνιδρυτές της ARCH Motorcycle, πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Roku Original με τίτλο «The Arch Project».

«Στόχος μας με τη δημιουργία αυτής της σειράς είναι να διερευνήσουμε τις απαντήσεις στο ερώτημα: "Από πού πηγάζει η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα;"», διευκρίνισαν οι Χόλινγκερ και Ριβς σε κοινή δήλωσή τους.

«Αναζητήσαμε καλλιτέχνες, καινοτόμους και δημιουργούς οι ιστορίες των οποίων ελπίζουμε να εμπνεύσουν τους θεατές να βρουν απαντήσεις που θα βοηθήσουν να ξεκλειδώσουν τη δική τους δημιουργικότητα» υπογράμμισαν.

Ο Χόλινγκερ είναι γνωστός σχεδιαστής και κατασκευαστής μοτοσικλετών, ενώ ο Ριβς είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις κινηματογραφικές υπερπαραγωγές Matrix, John Wick και Bill & Ted.

EXCLUSIVE: Keanu Reeves and Gard Hollinger are embarking on a quest to find the origins of human creativity, which will be chronicled in a docuseries for Rokuhttps://t.co/k7NHw0iK8K — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 29, 2024

«Μέσα από μια αληθινή προσπάθεια για καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, ο Γκαρντ Χόλινγκερ και ο Κιάνου Ριβς θα φέρουν στο κοινό μια σειρά που θα εμπνέει τους πάντες να ονειρευτούν περισσότερο και πιο τολμηρά», δήλωσε ο Σον Μπόιλ του Roku Originals, ο οποίος επιβλέπει το πρότζεκτ.

Η ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο Καναδός ηθοποιός θα δανείσει τη φωνή του στον «Shadow» στην επερχόμενη ταινία «Sonic the Hedgehog 3» και θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Σάντρα Ο και τον Σεθ Ρόγκεν στο φιλμ του Αζίζ Ανσάρι «Good Fortune».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

