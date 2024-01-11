«Μετωπική σύγκρουση» Ρομπ ΝτεΣάντις – Νίκι Χέιλι σημειώθηκε στην τηλεμαχία στη σκιά του απόντος Ντόναλντ Τραμπ λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των προκριματικών εκλογών. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα και η πρώην πρέσβυς των ΗΠΑ στον ΟΗΕ αλληλοκατηγορήθηκαν επανειλημμένα ότι ψεύδονται σε ένα έντονο ντιμπέιτ που συνδύασε την πολιτική με τις προσβολές, καθώς οι δύο υποψήφιοι δίνουν μάχη για να εμφανιστούν ως η καλύτερη εναλλακτική στον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τις πρώτες προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο τέως πρόεδρος απουσίασε για μία ακόμη φορά από το ντιμπέιτ, κι έτσι οι αντίπαλοί του επέλεξαν να στρέψουν τα πυρά τους ο ένας εναντίον του άλλου, αντί εναντίον του Τραμπ, ο οποίος διατηρεί καθαρό προβάδισμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

“Δεν χρειαζόμαστε ακόμη έναν ανειλικρινή πολιτικό που απλώς σας λέει αυτό που πιστεύει ότι θέλετε να ακούσετε, απλώς για να κερδίσει τις ψήφους σας και μετά να βρεθεί σε θέση εξουσίας και να κάνει ό,τι θέλουν οι δωρητές της”, δήλωσε ο ΝτεΣάντις.

Η Χέιλι αναφέρθηκε στον ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η προεκλογική της ομάδα, στον οποίο καταγράφει τα δεκάδες ψεύδη του ΝτεΣάντις, τον οποίο κάποια στιγμή χαρακτήρισε “τόσο απελπισμένο”.

Οι δύο αντίπαλοι επιδίδονται σε ολοένα και σφοδρότερες επιθέσεις ενόψει των πρώτων προκριματικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στην Άιβα, καθώς δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ανακόψουν την πορεία του Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos, που δημοσιεύθηκε χθες, Τετάρτη, ο τέως πρόεδρος έχει την υποστήριξη του 49% των Ρεπουμπλικανών, πολύ μπροστά από τη Χέιλι, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12%.

Για πέμπτη φορά ο Τραμπ απουσίαζε από το ντιμπέιτ και επέλεξε να παραχωρήσει συνέντευξη στο Fox News από το Ντε Μόιν της Άιοβα, στη διάρκεια της οποίας δεχόταν ερωτήσεις από το κοινό που αποτελούνταν από υποστηρικτές τους και είχε συγκεντρωθεί εκεί για τον σκοπό αυτό.

H τηλεμαχία μεταξύ ΝτεΣάντις και Χέιλι πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφού ο πρώην κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι Κρις Κρίστι, ένθερμος επικριτής του Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. “Προτιμώ να χάσω λέγοντας την αλήθεια, από το να πω ψέματα για να κερδίσω”, δήλωσε ο Κρίστι. Όταν ρωτήθηκαν αν ο Τραμπ διαθέτει τον απαραίτητο “χαρακτήρα” για να είναι πρόεδρος, τόσο η Χέιλι όσο και ο ΝτεΣάντις τον επέκριναν συγκρατημένα.

“Συμφωνώ με πολλές πολιτικές του, αλλά ο τρόπος του δεν είναι ο δικός μου”, απάντησε η Χέιλι. “Δεν επιθυμώ εκδίκηση. Δεν έχω βεντέτες, δεν παίρνω τα πράγματα προσωπικά”.



Ο ΝτεΣάντις αναφέρθηκε σε πολλές προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν τήρησε ο Τραμπ: να αναγκάσει το Μεξικό να πληρώσει για το τείχος στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, να περιορίσει τη διαφθορά στην Ουάσινγκτον και να μειώσει το ομοσπονδιακό χρέος. Επίσης κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο ότι δεν απέλασε περισσότερους μετανάστες που πέρασαν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ.

Αργότερα η Χέιλι επέκρινε τον Τραμπ επειδή χαρακτήρισε την επίθεση στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του τον Ιανουάριο του 2021 “μια ωραία ημέρα”, ενώ τόνισε ότι ο Ρεπουμπλικάνος έχασε στις εκλογές του 2020.

Νιού Χάμσαϊρ και Άιοβα

Ο ΝτεΣάντις θεωρούνταν κάποτε ο βασικός αντίπαλος του Τραμπ, όμως τον τελευταίο καιρό η προεκλογική του εκστρατεία αντιμετωπίζει προβλήματα κυρίως λόγω εσωτερικών διαφωνιών και η Χέιλι έχει ενισχύσει τη δημοτικότητά της.

Η πρώην πρέσβυς στον ΟΗΕ επιτέθηκε στον κυβερνήτη της Φλόριντα ρωτώντας τον πώς σκοπεύει να κυβερνήσει τη χώρα, την ώρα που δεν μπορεί καν να διαχειριστεί μια προεκλογική εκστρατεία.

Δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη δείχνουν τη Χέιλι να μειώνει την απόστασή της από τον Τραμπ στη δεύτερη πολιτεία στην οποία θα διεξαχθούν οι προκριματικές εκλογές, το Νιού Χάμσαϊρ που ψηφίζει στις 23 Ιανουαρίου. Ο ΝτεΣάντις εκεί βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με βάση διάφορες δημοσκοπήσεις, ενώ στην Άιοβα δίνει μάχη με τη Χέιλι για τη δεύτερη θέση.

Στο Νιού Χάμσαϊρ έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων και οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, οι οποίοι ενδέχεται να επιλέξουν τη Χέιλι αντί τον Τραμπ.

Εξάλλου η δεύτερη θέση στην Άιοβα είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες των δύο πολιτικών να μετατρέψουν την κούρσα των προκριματικών εκλογών σε μάχη ένας προς έναν με τον Τραμπ.



