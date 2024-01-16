Κίνα: Ενίσχυση της προστασίας των επιχειρήσεων από την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους

Στην πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία της Κίνας (SPP) ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μιας στοχευμένης εκστρατείας για την ενίσχυση της προστασίας των επιχειρήσεων απέναντι στην άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία αυτή, η εποπτεία για διώξεις που σχετίζονται με τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων από επιχειρήσεις θα ενισχυθεί, όπως ανακοίνωσε η SPP στη διάρκεια μιας εθνικής διάσκεψης με τη συμμετοχή εισαγγελέων από ολόκληρη την Κίνα.

Η SPP ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει πολιτικές ποινικών διώξεων που έχουν ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομίας, ενώ παράλληλα, θα λάβει μέτρα για την πρόληψη της διάπραξης οικονομικών εγκλημάτων από υψηλόβαθμα στελέχη των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά των συμφερόντων των ίδιων επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

